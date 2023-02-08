ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Спасатели из Беларуси вылетели в Турцию для помощи в ликвидации последствий землетрясений

08.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские спасатели вылетели в Турцию для помощи в ликвидации последствий землетрясений, передает агентство БЕЛТА.

Полминуты, разрушившие мир

Хроника Спитакского землетрясения
В пострадавшую от стихии страну отправился отряд специального назначения «Зубр» –всего 32 человека во главе с командиром. Спасатели имеют при себе все необходимое снаряжение и оборудование, а также кинологи с собаками.

Накануне президент Беларуси принял решение оказать материальную помощь Турции. «Гуманитарный груз определится, когда турецкая и сирийская сторона сообщат, что им необходимо. Беларусь всегда вместе. Это наши друзья, это наши люди», – подчеркнул председатель комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Русый.

Напомним, рано утром в понедельник, 6 февраля, на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, а спустя несколько часов – еще одно магнитудой уже 7,6. По последним данным, при землетрясении в Турции погибли 6 234 человек.

В стране объявлен семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в регионах – чрезвычайное положение на три месяца.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В пострадавшую от стихии страну отправился отряд специального назначения «Зубр» –всего 32 человека во главе с командиром.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские учителя смогут питаться в школьных столовых
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.02.2023
Mir24.TV Belarus
08.02.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика