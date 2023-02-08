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Спасатели из Беларуси вылетели в Турцию для помощи в ликвидации последствий землетрясений
08.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские спасатели вылетели в Турцию для помощи в ликвидации последствий землетрясений, передает агентство БЕЛТА.
Накануне президент Беларуси принял решение оказать материальную помощь Турции. «Гуманитарный груз определится, когда турецкая и сирийская сторона сообщат, что им необходимо. Беларусь всегда вместе. Это наши друзья, это наши люди», – подчеркнул председатель комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Русый.
Напомним, рано утром в понедельник, 6 февраля, на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, а спустя несколько часов – еще одно магнитудой уже 7,6. По последним данным, при землетрясении в Турции
В стране объявлен семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в регионах – чрезвычайное положение на три месяца.
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В пострадавшую от стихии страну отправился отряд специального назначения «Зубр» –всего 32 человека во главе с командиром.
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