Спасатели из Беларуси вылетели в Турцию для помощи в ликвидации последствий землетрясений

Накануне президент Беларуси принял решение оказать материальную помощь Турции. «Гуманитарный груз определится, когда турецкая и сирийская сторона сообщат, что им необходимо. Беларусь всегда вместе. Это наши друзья, это наши люди», – подчеркнул председатель комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Русый.

Напомним, рано утром в понедельник, 6 февраля, на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, а спустя несколько часов – еще одно магнитудой уже 7,6. По последним данным, при землетрясении в Турции погибли 6 234 человек.

В стране объявлен семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в регионах – чрезвычайное положение на три месяца.