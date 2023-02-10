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Поиск выживших и сбор гуманитарной помощи: как страны Содружества помогают Турции и Сирии пережить землетрясение
10.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В странах Содружества собирают гуманитарную помощь для пострадавших в Турции и Сирии. Бригады спасателей помогают разбирать завалы и искать выживших, сообщают корреспонденты «МИР 24».
Армения
В турецком городе Адыяман армянские спасатели извлекли из-под завалов трехлетнего ребенка. На месте работает группа из 27-ми человек. Развернут базовый лагерь.
Помогают сотрудники МЧС и пострадавшим от землетрясения в Сирии. В Алеппо удалось спасти трех человек. Во время поисковых работ извлекли тела 33-х граждан. Накануне Армения направила в Сирию гуманитарную помощь – продукты питания, лекарства и медицинское оборудование.
Казахстан
Казахстан направит в пострадавшую от землетрясения Сирию 50 тонн гуманитарной помощи. Из госрезерва будут выделены консервированные продукты, зимние палатки, теплые вещи, постельные принадлежности. Весь груз в Алеппо направят четырьмя рейсами.
В соседней Турции казахстанские спасатели продолжают искать людей под завалами. Накануне под руинами дома они нашли тела двух соотечественников без признаков жизни. Еще троих граждан Казахстана
Беларусь
Беларусь отправила в Турцию дополнительную группу спасателей. Теперь отряд специального назначения «Зубр» будет ликвидировать последствия землетрясения в полном составе. Сейчас белорусские специалисты работают в городе Кахраманмараш. Разбирать завалы и деблокировать пострадавших им помогают служебные собаки и спецтехника.
Белорусы активно собирают гуманитарную помощь. Все отправят в пострадавшие от землетрясения регионы Турции и Сирии. Благотворительные сборы организовали общественные организации, университеты и школы. Красный Крест открыл счета для пожертвований. Для помощи объединилась и белорусская экспансия в самой Турции. Они закупают еду, воду, теплую одежду и средства личной гигиены.
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Поиск выживших и сбор гуманитарной помощи: как страны Содружества помогают Турции и Сирии пережить землетрясение
Так, в Беларуси благотворительные сборы организовали общественные организации, университеты и школы.
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