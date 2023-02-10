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Поиск выживших и сбор гуманитарной помощи: как страны Содружества помогают Турции и Сирии пережить землетрясение

10.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В странах Содружества собирают гуманитарную помощь для пострадавших в Турции и Сирии. Бригады спасателей помогают разбирать завалы и искать выживших, сообщают корреспонденты «МИР 24».

Армения

В турецком городе Адыяман армянские спасатели извлекли из-под завалов трехлетнего ребенка. На месте работает группа из 27-ми человек. Развернут базовый лагерь.

Помогают сотрудники МЧС и пострадавшим от землетрясения в Сирии. В Алеппо удалось спасти трех человек. Во время поисковых работ извлекли тела 33-х граждан. Накануне Армения направила в Сирию гуманитарную помощь – продукты питания, лекарства и медицинское оборудование.

Казахстан

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Казахстан направит в пострадавшую от землетрясения Сирию 50 тонн гуманитарной помощи. Из госрезерва будут выделены консервированные продукты, зимние палатки, теплые вещи, постельные принадлежности. Весь груз в Алеппо направят четырьмя рейсами.

В соседней Турции казахстанские спасатели продолжают искать людей под завалами. Накануне под руинами дома они нашли тела двух соотечественников без признаков жизни. Еще троих граждан Казахстана обнаружили живыми. Сейчас им оказывают медицинскую помощь.

Беларусь

Беларусь отправила в Турцию дополнительную группу спасателей. Теперь отряд специального назначения «Зубр» будет ликвидировать последствия землетрясения в полном составе. Сейчас белорусские специалисты работают в городе Кахраманмараш. Разбирать завалы и деблокировать пострадавших им помогают служебные собаки и спецтехника.

Белорусы активно собирают гуманитарную помощь. Все отправят в пострадавшие от землетрясения регионы Турции и Сирии. Благотворительные сборы организовали общественные организации, университеты и школы. Красный Крест открыл счета для пожертвований. Для помощи объединилась и белорусская экспансия в самой Турции. Они закупают еду, воду, теплую одежду и средства личной гигиены.



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Так, в Беларуси благотворительные сборы организовали общественные организации, университеты и школы.
 
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