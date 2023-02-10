Поиск выживших и сбор гуманитарной помощи: как страны Содружества помогают Турции и Сирии пережить землетрясение

Казахстан направит в пострадавшую от землетрясения Сирию 50 тонн гуманитарной помощи. Из госрезерва будут выделены консервированные продукты, зимние палатки, теплые вещи, постельные принадлежности. Весь груз в Алеппо направят четырьмя рейсами.

В соседней Турции казахстанские спасатели продолжают искать людей под завалами. Накануне под руинами дома они нашли тела двух соотечественников без признаков жизни. Еще троих граждан Казахстана обнаружили живыми . Сейчас им оказывают медицинскую помощь.

Беларусь

Беларусь отправила в Турцию дополнительную группу спасателей. Теперь отряд специального назначения «Зубр» будет ликвидировать последствия землетрясения в полном составе. Сейчас белорусские специалисты работают в городе Кахраманмараш. Разбирать завалы и деблокировать пострадавших им помогают служебные собаки и спецтехника.

Белорусы активно собирают гуманитарную помощь. Все отправят в пострадавшие от землетрясения регионы Турции и Сирии. Благотворительные сборы организовали общественные организации, университеты и школы. Красный Крест открыл счета для пожертвований. Для помощи объединилась и белорусская экспансия в самой Турции. Они закупают еду, воду, теплую одежду и средства личной гигиены.