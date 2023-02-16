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Большие очереди: Литва начнет медленнее пропускать машины из Беларуси
16.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Литва не будет обеспечивать бесперебойный пропуск машин из Беларуси.
О решении литовских властей в Беларуси узнали постфактум. Сотрудничество соседи прекратили в одностороннем порядке. Работать на погранпереходах специалистам двух стран теперь станет сложнее, а очереди на въезд и выезд из страны увеличатся. Сейчас через границу в сторону Литвы проехать пытаются 50 легковых и 450 грузовых авто.
С сегодняшнего дня Литва закрыла и железнодорожный погранпереход «Стасилай». В пункте пропуска начнут устанавливать систему рентгеновского контроля. Стройку Литва планирует закончить к концу 2024 года. Неделю назад и Польша закрыла пункт пропуска «Бобровники». С белорусской стороны это «Берестовица» – крупнейший погранпереход между странами.
Договоренности о бесперебойном пропуске машин Беларусь и Литва соблюдали с 2019 года. Тогда между странами было подписано соглашение.
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Литва в одностороннем порядке прекратила взаимодействие с Беларусью по бесперебойному пропуску автомобильного транспорта.
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