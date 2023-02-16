Большие очереди: Литва начнет медленнее пропускать машины из Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Литва не будет обеспечивать бесперебойный пропуск машин из Беларуси. Страна прекратила взаимодействие с таможенными и пограничными службами республики . Причины такого решения власти Литвы пока не называют, рассказывает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

О решении литовских властей в Беларуси узнали постфактум. Сотрудничество соседи прекратили в одностороннем порядке. Работать на погранпереходах специалистам двух стран теперь станет сложнее, а очереди на въезд и выезд из страны увеличатся. Сейчас через границу в сторону Литвы проехать пытаются 50 легковых и 450 грузовых авто.