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Верхнедвинск – центр промышленности и туризма
20.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Верхнедвинске местные жители давно доказали, что можно развивать в родном городе и промышленность, и туризм. Главное лишь – любить свое дело и постоянно придумывать что-то новое. В этом выпуске программы
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Где у верхнедвинского Маасдама глаза и как по ним определить его качество? Рассказываем в программе «Евразия. Регионы».
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