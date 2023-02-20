Верхнедвинск – центр промышленности и туризма

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Верхнедвинске местные жители давно доказали, что можно развивать в родном городе и промышленность, и туризм. Главное лишь – любить свое дело и постоянно придумывать что-то новое. В этом выпуске программы «Евразия. Регионы» корреспондент «МИР 24» Инна Согалович попала в знаковые места самого северного города Беларуси и увидела все своими глазами.