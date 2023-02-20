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Верхнедвинск – центр промышленности и туризма

20.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Верхнедвинске местные жители давно доказали, что можно развивать в родном городе и промышленность, и туризм. Главное лишь – любить свое дело и постоянно придумывать что-то новое. В этом выпуске программы «Евразия. Регионы» корреспондент «МИР 24» Инна Согалович попала в знаковые места самого северного города Беларуси и увидела все своими глазами.

  • Здесь расположен легендарный маслосырзавод, где произвели первый в Беларуси сыр Маасдам.
  • Здесь находится завод полимерных изделий, который по современной методике ротационного формования производит все что угодно: от топливных баков до вазонов.
  • Здесь заготавливают качественную древесину и экспортируют ее в Россию, Узбекистан, Азербайджан, Китай, а недавно внедрили единую систему учета, и значит – ни одно бревно не останется неподсчитанным.
  • Здесь расположен масштабный Освейский заказник, где для неискушенных горожан встретить оленей, ланей, зубров, волков на безопасном расстоянии станет незабываемым впечатлением.


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Где у верхнедвинского Маасдама глаза и как по ним определить его качество? Рассказываем в программе «Евразия. Регионы».
 
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