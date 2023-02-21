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Беларусь примет участие в зимней сессии ПА ОБСЕ

21.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусская делегация примет участие в зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси, передает «МИР 24».

По словам Андрея Савиных, подготовка к ней происходит крайне напряженно и противоречиво. 81 депутат выступал за непредоставление белорусской и российской делегациям виз. Одна из главных тем – безопасность в регионе.

«Парламентская ассамблея ОБСЕ должна быть объективным и спокойным форумом, на котором депутаты и представители стран смогут обсуждать непредвзято, объективно ситуацию в регионе большой Европы и проблемы с безопасностью в регионе большой Европы. Мы едем в Вену, чтобы еще раз предложить нашим западным партнерам успокоиться и посмотреть на все здраво и в интересах всей Европы», – отметил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Андрей Савиных.

Делегации Польши и Литвы отказались от участия в Парламентской ассамблее ОБСЕ, которая состоится 23-24 февраля.



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По словам председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Андрея Савиных, подготовка к ней...
 
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