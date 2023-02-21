Наталья Кочанова: Экономика Беларуси работает стабильно

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусы не ощутили на себе санкционного давления. Экономика работает стабильно. Об этом заявила председатель Совета Республики Беларуси Наталья Кочанова. Сегодня она встретилась с работниками компании-производителя алкогольной продукции, сообщает «МИР 24».

Для завода год, несмотря на западные санкции, сложился удачно. Найдены новые логистические маршруты. Акцент сделали на сотрудничестве с дружественными странами. Сырье используют только отечественное, а сами производственные линии недавно обновили. В планах – выход на новые рынки.

«С учетом современной специфики мы планируем развивать наше присутствие на африканском континенте, в Азии, это Шри-Ланка, Вьетнам, Китай. Естественно, планируется многократное увеличение поставок в Китай», – отметил генеральный директор компании холдинга производителя алкогольной продукции Игорь Шустов.