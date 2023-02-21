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Наталья Кочанова: Экономика Беларуси работает стабильно

21.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусы не ощутили на себе санкционного давления. Экономика работает стабильно. Об этом заявила председатель Совета Республики Беларуси Наталья Кочанова. Сегодня она встретилась с работниками компании-производителя алкогольной продукции, сообщает «МИР 24».

Для завода год, несмотря на западные санкции, сложился удачно. Найдены новые логистические маршруты. Акцент сделали на сотрудничестве с дружественными странами. Сырье используют только отечественное, а сами производственные линии недавно обновили. В планах – выход на новые рынки.

«С учетом современной специфики мы планируем развивать наше присутствие на африканском континенте, в Азии, это Шри-Ланка, Вьетнам, Китай. Естественно, планируется многократное увеличение поставок в Китай», – отметил генеральный директор компании холдинга производителя алкогольной продукции Игорь Шустов.

С коллективом завода Наталья Кочанова обсудила вопросы не только экономики, но и защиты исторической правды, национальной безопасности, обеспечения жильем сотрудников. Председатель Совета Республики традиционно встречается с коллективами предприятий страны.



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Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь встретилась с работниками предприятия.
 
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