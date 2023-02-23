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Сборная Беларуси отправилась на международные соревнования «Дети Азии»
23.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сборная Беларуси отправляются на Кузбасс, где в субботу стартуют соревнования «Дети Азии». Сегодня юные спортсмены получают наставления от опытных коллег и наставников, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
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Белорусские спортсмены сейчас лишены возможности участвовать в большинстве международных соревнований. «Дети Азии» – лучшая площадка, чтобы проявить себя. При этом на легкую победу рассчитывать не приходится.
Некоторые дисциплины для белорусов традиционно медальные. Например, хоккей или фигурное катание. А в некоторых еще только предстоит себя зарекомендовать. В прыжках на лыжах с трамплина у Беларуси мало наград. Явных фаворитов в команде нет, поэтому ярких выступлений и побед ждут от каждого.
«Дети Азии» неспроста называют малыми Олимпийскими играми. Конкуренция очень высокая. Бороться за победу будут больше 800 спортсменов из 13 стран. Первыми борьбу начнут хоккеисты.
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«Дети Азии» неспроста называют малыми Олимпийскими играми. Конкуренция очень высокая. Бороться за победу будут больше 800 спортсменов из 13 стран.
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