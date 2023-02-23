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Сборная Беларуси отправилась на международные соревнования «Дети Азии»

23.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сборная Беларуси отправляются на Кузбасс, где в субботу стартуют соревнования «Дети Азии». Сегодня юные спортсмены получают наставления от опытных коллег и наставников, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

В международных играх «Дети Азии» Беларусь участвует впервые. В команде 68 парней и девушек. Они выступят в восьми дисциплинах. Главные надежды на хоккей, сноуборд, конькобежный спорт и фигурное катание.

Для Полины Сивец, как и для многих, «Дети Азии» – пока самые крупные старты в жизни. Она звездочка конькобежного спорта Беларуси, первая среди юниоров страны. В 15 лет уже стала капитаном белорусской делегации.

«Хочется, конечно, показать лучший результат в своей карьере. В нужное время, в нужном месте. Надеемся на лучшее. Мы все очень волнуемся, переживаем, но настраиваемся потихоньку», – рассказала конькобежка сборной Беларуси Полина Сивец.

Белорусские спортсмены сейчас лишены возможности участвовать в большинстве международных соревнований. «Дети Азии» – лучшая площадка, чтобы проявить себя. При этом на легкую победу рассчитывать не приходится.

«Очень сильная конкуренция будет с русской командой, потому что в России очень много спортсменов, которые также готовились к этому старту, и все целенаправленно идут для достижения наивысшей цели. Задача всегда высшая – получение медалей. И чтобы наш гимн, наш флаг поднялся», – рассказал старший тренер юниорской сборной по конькобежному спору Руслан Тоболич.

Некоторые дисциплины для белорусов традиционно медальные. Например, хоккей или фигурное катание. А в некоторых еще только предстоит себя зарекомендовать. В прыжках на лыжах с трамплина у Беларуси мало наград. Явных фаворитов в команде нет, поэтому ярких выступлений и побед ждут от каждого.

«Дети Азии» неспроста называют малыми Олимпийскими играми. Конкуренция очень высокая. Бороться за победу будут больше 800 спортсменов из 13 стран. Первыми борьбу начнут хоккеисты.



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«Дети Азии» неспроста называют малыми Олимпийскими играми. Конкуренция очень высокая. Бороться за победу будут больше 800 спортсменов из 13 стран.
 
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