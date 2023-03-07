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Погода в СНГ: штормовое предупреждение в Казахстане, весенние дожди в Бишкеке

07.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Во вторник в Москве прогнозируется кратковременный снег после полудня, температура будет около нуля. В центре погоды «Фобос» предупредили, что российскую столицу еще ждут волны арктического вторжения. О погоде в странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Штормовое предупреждение сегодня объявлено в 12 областях Казахстана. Синоптики прогнозируют метель, ветер с порывами до 25 метров в секунду, гололедицу и туман. На юге страны переменная облачность, в Алматы столбики термометров поднимутся до 15 градусов тепла.

Резкое потепление принесло повышение уровня воды в реках на юго-востоке. В Жетысуской области из-за таяния снега водой снесло кирпичную стену цементного завода. Спасатели предупреждают, что на юге сохраняется паводковая угроза.

Кыргызстан

Плюс 23 и солнечно во вторник в Бишкеке. На улицах еще заметны следы вчерашнего ливня. Синоптики предупреждают: в ближайшие дни осадки повторятся. Весенние дожди совпали с сезонной высадкой лиственных деревьев. Работники муниципальных служб облагораживают аллеи и парки дубами, каштанами, липами и ясенем. Хвойные коммунальщики высадили еще зимой. Всего в этом сезоне в городе планируют увеличить зеленый фонд на 15 тысяч новых деревьев.

Беларусь

Весеннее солнце в Беларуси пригревает, но снег еще не растаял, на дорогах гололедица. Из-за этого действует желтый уровень опасности. Столбики термометров в Минске опустятся до минус трех.

Тех, кто любит пернатых, орнитологи приглашают в национальный парк «Припятский». У сов сейчас брачный период. Они «переговариваются» друг с другом, чтобы обозначить свое местоположение. Если повезет, туристы могут сфотографировать птиц.



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Теги: Минск
 
 
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Корреспонденты «МИР 24» рассказывают о погоде в странах Содружества.
 
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