«Что надо, само успевается»: ноу-хау белорусских многодетных мам

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Многодетные матери, заслуженные работники и офицеры сегодня получили награды, звания и генеральские погоны из рук президента Беларуси. Церемония накануне Международного женского дня – традиция, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

Слово «мама» Елена слышит сотни раз в день. 8 марта она получит шесть самых дорогих подарков, у нее четыре сына и две дочери. Поэтому умеет все: и стричь, и вышивать, и в футбол играть. А на самый частый вопрос, как удается все успевать, отвечает коротко.

«Честно сказать, ничего не успеваю. Это самое простое. То, что надо, успевается, что не надо, отваливается. И все. День начинается в 6:30. Подъем, и побежала», –рассказала Елена Дудаль.

У этих многодетных мам праздник начался уже сегодня. Вечерние наряды и прически – редкий повод себя порадовать. Татьяна признается: в зеркало смотреться некогда. Она работает родителем-воспитателем в детском доме. Кроме пятерых своих, у нее еще десятки детей.

«Мы своим примером показываем, как в семье люди нужны друг другу, любят друг друга, заботятся. Хочется верить, что, когда они вырастут, они будут заботиться о своих детях», – сказала многодетная мама Татьяна Абрамук.

На такой бескорыстной любви и держится планета, подчеркнул Александр Лукашенко. И по традиции лично вручил Орден матери тем, кто дарит тепло и заботу как минимум пятерым детям.

«Это высшее предназначение и смысл жизни. Утверждение незыблемых человеческих ценностей. Это основа. Сердечно приветствую в вашем лице всех матерей нашей страны! Низкий поклон вам за ваш материнский подвиг», – сказал президент.