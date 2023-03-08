|
«Что надо, само успевается»: ноу-хау белорусских многодетных мам
08.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Многодетные матери, заслуженные работники и офицеры сегодня получили награды, звания и генеральские погоны из рук президента Беларуси. Церемония накануне Международного женского дня – традиция, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.
Слово «мама» Елена слышит сотни раз в день. 8 марта она получит шесть самых дорогих подарков, у нее четыре сына и две дочери. Поэтому умеет все: и стричь, и вышивать, и в футбол играть. А на самый частый вопрос, как удается все успевать, отвечает коротко.
У этих многодетных мам праздник начался уже сегодня. Вечерние наряды и прически – редкий повод себя порадовать. Татьяна признается: в зеркало смотреться некогда. Она работает родителем-воспитателем в детском доме. Кроме пятерых своих, у нее еще десятки детей.
«Мы своим примером показываем, как в семье люди нужны друг другу, любят друг друга, заботятся. Хочется верить, что, когда они вырастут, они будут заботиться о своих детях», – сказала многодетная мама Татьяна Абрамук.
На такой бескорыстной любви и держится планета, подчеркнул Александр Лукашенко. И по традиции лично
«Это высшее предназначение и смысл жизни. Утверждение незыблемых человеческих ценностей. Это основа. Сердечно приветствую в вашем лице всех матерей нашей страны! Низкий поклон вам за ваш материнский подвиг», – сказал президент.
Лукашенко поблагодарил женщин за то, что они успевают и детей воспитывать, и вносить вклад в развитие страны. Они занимаются наукой и высокими технологиями, создают произведения искусства, строят дома, лечат людей. И учат подрастающее поколение.
За такой труд Анна Финогенова теперь заслуженный работник образования. Педагог с пятидесятилетним стажем воспитала несколько поколений.
«Я никогда не хотела быть первой из всех. Но я не терплю быть второй. И еще чувство, которое меня никогда не покидает, это высочайшая ответственность. Вот это стержень, который не позволяет мне расслабиться», – рассказала заведующая отделом Гродненского районного центра творчества детей и молодежи Анна Финогенова.
Президент наградил не только женщин. Генеральские погоны получили офицеры. И это символично. Ведь от них не только в эти дни ждут главного подарка – мира в стране.
«Под их надежной защитой наши суверенитет и тихая и спокойная жизнь. В такие времена, как нынешнее, люди начинают понимать истинную цену, казалось бы, простых вещей – мира, порядка и спокойствия. Наш с вами долг обеспечить мир на белорусской земле, чего бы вам это ни стоило», – отметил глава государства.
Символический бокал шампанского за всех женщин Беларуси. Президент поздравил их с праздником, а мужчинам пожелал не подвести.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко вручил Орден матери тем, кто дарит тепло и заботу как минимум пятерым детям.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)