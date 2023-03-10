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Лукашенко подписал закон об усилении ответственности за преступления против государства
10.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон об усилении ответственности за преступления против государства.
В частности, за измену государству, совершенную должностным лицом или военнослужащим, вводится возможность применения исключительной меры наказания – смертной казни.
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В частности, за измену государству, совершенную должностным лицом или военнослужащим, вводится возможность применения исключительной меры наказания – смертной...
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