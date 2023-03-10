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Служение Родине и Богу: Минскому суворовскому училищу – 70!

10.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Легендарное Минское суворовское училище отмечает 70-летний юбилей. Первых воспитанников приняли в военно-учебное заведение в 1953 году. Это были дети ветеранов войны, подпольщиков и погибших советских солдат. Как воспитывают настоящих мужчин, узнала корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Смотрите в программе «Специальный репортаж»:

  • Как Минская духовная семинария стала домом для суворовцев?
  • Легко ли поступить в Минское суворовское училище и чему там учат?
  • Как поощряют отличников и какое наказание грозит двоечникам?
  • Какие традиции чтут курсанты и как вспоминают учебу первые выпускники?


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Как воспитывают настоящих мужчин, смотрите в программе «Специальный репортаж».
 
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