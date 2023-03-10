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Погода в СНГ: в Казахстане разлилась Сырдарья, в Армении на деревьях распускаются почки

10.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Облачно с прояснениями, без осадков и минус 4 градуса ожидаются 10 марта в Москве. В некоторых странах Содружества воздух прогреется до плюс 20, что, однако, не всегда повод для радости. Это привело к активному таянию снега. Подробности – у корреспондентов «МИР 24».

КАЗАХСТАН
Весеннее солнце топит снег в Казахстане. В южных регионах страны воздух прогреется до плюс 25 градусов. С каждым днем паводковая ситуация в республике обостряется. В Кызылординской области вышла из берегов река Сырдарья. Неподалеку от поселка Кызылтам вода снесла часть моста и смыла дорогу. Трассу временно закрыли. По информации местных властей, вблизи нет населенных пунктов, поэтому обошлось без ущерба и пострадавших.

Сейчас в реку каждую секунду поступает 778 кубометров воды. Полностью ото льда она освободится к концу марта. За рекой установлено круглосуточное наблюдение. На случай подтоплений сел подготовлены эвакопункты.

КЫРГЫЗСТАН
В Бишкеке солнечно и тепло, до плюс 18 градусов, а в субботу синоптики обещают до плюс 25. Благодаря теплой погоде недалеко от Бишкека уже расцвели первоцветы. Дачники делятся фотографиями и видео цветущих галантусов – многолетних луковичных садовых растений. Весной они зацветают одними из первых, наряду с горными подснежниками.

АРМЕНИЯ
Весна в Армении все больше заявляет о себе – на деревьях распускаются почки. В Ереване плюс 16. Синоптики обещают, что на выходных будет еще теплее. Жители столицы по традиции планируют отдых на природе. Сейчас популярны Сюникская и Вайоцздорская области: там много зелени и древних достопримечательностей. А комфортные 20 градусов подойдут для пеших туров.

БЕЛАРУСЬ
Весна в Беларуси не торопится вступать в свои права. На юге страны – плюс 3, на севере – минус 10. Во многих областях пройдет снег, местами с дождем. Неустойчивая погода сохранится и в выходные. 11 марта в Беларуси стартует сезон охоты на пернатую дичь. Разрешается добывать гусей, селезней уток и самцов вальдшнепа. За незаконную охоту грозит административная или даже уголовная ответственность. Нарушителям также придется возместить ущерб, причиненный окружающей среде.



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О погоде в странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».
 
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