Не горит и не рвется: как в Беларуси производят экипировку для пожарных?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Пройдет огонь, воду и 40-градусный мороз. Белорусская экипировка для спасателей становится все более популярной. Объем экспорта в течение прошлого года превысил 2 млн белорусских рублей, это 53 млн российских. В Узбекистан и Россию отправили новенькие комплекты спецкостюмов, подшлемники пожарного и огнетушители, рассказывает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Когда спасатель тушит пожар, температура дыма может достигать 400 градусов. Но внутри этой спецодежды тело ощущает всего 50. Куртка может выдержать даже открытое пламя. Такая экипировка за 20 лет работы не раз спасала жизнь пожарному Константину Тертычному. Но эргономичной одежда была не всегда.

«Доводилось работать в брезентовках – это еще советские костюмы. Они представляют собой костюм сварщика. В чем сварочные работы выполняют, в том мы тушили пожары. Защита там была минимальная. Брезентовки полностью промокали во время работ», – говорит начальник учебной пожарной аварийно-спасательной части Константин Тертычный.

Сегодня материал костюма многослойный. Защита «три в одном» – от жара, огня и воды. Перед пошивом все образцы проходят испытания. Специалисты имитируют реальные условия работы спасателя. Одежда четыре минуты не нагревается изнутри при 150 градусах. Выдерживает 40-градусный мороз, не пропускает влагу. Рвется только под большим давлением в 160 килограммов. В теории на ней можно даже повиснуть.

Недавно у разработчиков появилась новинка – термоманекен. Это вторая подобная установка в СНГ. Теперь открытым огнем испытывают весь костюм, а не отдельные материалы.

«Воздействие по ГОСТу – пять секунд наша одежда должна выдерживать, не должно быть остаточного горения, тления и превышение температуры под костюмом выше 50 градусов. Мы проводили испытания, максимально было достигнуто время 27 секунд», – уточнил начальник научно-исследовательского центра Андрей Старовойтов.

Обувь за час в воде не пропустит ни капли влаги, так же она защищена от прокола. Если спасатель наступит на гвоздь, стелька выдержит вес до 120 килограммов. Шлем сделан из углепластика. Теперь он крепче, а главное легче.

«Пожарный, согласно стандарту, несет на себе не больше 33 кг. Если пожарный надевает белорусскую экипировку, то вес снижается на 25%, до 25 кг, на 8 кг – а это вес ребенка, которого можно спасти», – поясняет начальник Научно-исследовательского института пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций Сергей Шумай.

Белорусская экипировка примерно вдвое дешевле европейских аналогов. Производители учитывают все пожелания заказчиков и непрерывно разрабатывают новые модели. Ведь пожары стали опаснее. Натуральных материалов в строениях остается все меньше, а синтетические горят быстро.

Кроме спецодежды в МЧС Беларуси разрабатывают инструменты для ликвидации чрезвычайных ситуаций и технику – пожарные машины, цистерны, лестницы.