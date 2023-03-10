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Продвижение мобильных приложений: что нужно знать перед запуском рекламной кампании
10.03.2023 16:31 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Рынок мобильных приложений постоянно растет. По данным Statista, за первые 3 квартала 2022 года в Google Play Store
Почему важно продвигать мобильные приложения?
— Желание облегчить и разнообразить свою жизнь побуждает людей скачивать новые приложения и искать варианты упрощения ежедневных задач. За 2022 год в сегменте Android произошел рост установок на 9%, в iOS — на 16%. В целом число загрузок мобильных утилит увеличилось на 10%. Вместе с тем, если пользователю неизвестно ваше приложение, он может быстрее узнать о вас с помощью рекламы, размещенной прямо у него в телефоне. Продвижение приложений поможет вам стать ближе с вашими клиентами, лучше изучить их потребности и расширить свою сферу влияния.
Рекламные платформы: где продвигать мобильные приложения?
Рекламные каналы подбираются индивидуально для отдельного проекта. Каждая площадка имеет свои особенности в продвижении, обладает уникальными форматами и возможностями. Существуют следующие типы размещения рекламы мобильных приложений:
Контекстная реклама позволяет привлечь заинтересованных пользователей на страницу вашего приложения, увеличить число установок и получить целевые действия внутри приложения.
Форматы Google Рекламы
Поиск, КМС, YouTube и Google Play ― давно знакомые рекламные ресурсы Google.
Для продвижения приложений в Google используется формат UAC-кампаний. UAC (Universal App Campaign) — это автоматизированный формат на всех ресурсах Google Рекламы. Объявления подстраиваются под разные сегменты пользователей благодаря машинному обучению.
Особенности формата UAC:
Отдельно остановимся на Google Play. При размещении рекламы в Google Play объявление отображается:
Объявления могут содержать:
Форматы Яндекс. Директа
Размещение в поиске — отображение объявлений тем пользователям, которые используют в своем запросе ключевые слова, связанные с приложением.
Размещение в рекламной сети Яндекса — сообщение размещается на сайтах, тематика которых связана с продвигаемым приложением.
Особенности продвижения
Для расширения охвата и увеличения объема установок стоит использовать YouTube. Согласно внутренним исследованиям AMDG, видеокреатив в рекламной кампании поможет как минимум удвоить количество установок, т. к. он позволяет охватить большее количество пользователей, чем статичный баннер. Коэффициент конверсии у вертикальных видео на 60% выше, чем у горизонтальных, а CTA-кнопка с призывом «Установить» или «Скачать» помогает увеличить конверсию объявления.
Широкие возможности таргетинга в соцсетях позволяют делить пользователей на категории и персонализировать сообщение для каждой отдельной группы. Одной из новейших рекламных систем среди социальных сетей является VK Реклама.
VK Реклама — это новая рекламная площадка VK, которая объединила в себе ключевые технологии ВКонтакте Ads и myTarget. Благодаря VK Рекламе можно размещать объявления в рекламной сети, в проектах VK и в Одноклассниках.
Используя в работе форматы VK Рекламы, вы можете выбирать такие цели по действию, как:
— установка приложения;
— событие внутри мобильного приложения.
Дополнительные рекламные площадки позволяют использовать нестандартные форматы баннеров на широком перечне тематических сайтов. Благодаря этим особенностям можно подстроить объявления под предпочтения разных сегментов пользователей.
Размещая объявления в Apple Search и Petal Ads (бывш. Huawei Ads), можно рассказать о софте большему количеству пользователей и выделиться на фоне приложений конкурентов.
Apple Search
Площадка позволяет:
— таргетировать рекламу в точном соответствии с ключевыми словами;
— запускать кампании для поиска новых ключевых слов (система автоматически подберет ключевые слова на основе данных о приложении и поведении пользователей);
— получить рекомендации по ключевым словам и ТОП-запросам в определенной категории;
— перехватить рекламный трафик конкурентов, настроив таргетинг на ключевые слова, связанные с брендами конкурентов;
— получать данные по конверсии поисковых запросов для ASO, корректировать описание приложения и увеличивать частоту показов в поисковой выдаче.
Petal Ads (бывш. Huawei Ads)
Площадка обладает широкими возможностями таргетинга. Можно настроить отображение рекламы на основе:
— социально-демографических показателей;
— статуса и уровня жизни пользователей;
— интересов;
— типа устройства;
— поведенческих характеристик;
— App Status пользователя.
Форматы размещения
Метрики и KPI
При продвижении важно обращать внимание на показатели эффективности рекламной кампании. Анализ метрик и KPI поможет определить направление для оптимизации стратегии приложения. При выборе метрик следует учитывать не только особенности кампании и приложения, но и этапы пользовательского пути.
Основные показатели:
CAC (Customer Acquisition Cost) — итоговая сумма, затраченная на привлечение одного нового клиента.
Показатель позволяет:
IPM (Install per Impression) — количество установок приложения на 1000 рекламных показов. При высоком IPM реклама получает больше трафика, что значительно увеличивает коэффициент установок.
Показатель позволяет:
Финансовые метрики
Оценивая финансовые показатели, можно не только понять, какую прибыль приносит каждый из привлеченных клиентов, но и выяснить, сколько времени понадобится, чтобы окупить рекламные вложения. Доходность в расчете на одного пользователя чаще всего оценивается с помощью LTV.
LTV (Lifetime Value) - показатель дохода, который принесут клиенты за время использования приложения. Метрика LTV учитывает коэффициент удержания пользователя и средний доход с одного клиента за определенный период.
Соотношение CAC и LTV
Важно понимать, что срок жизни приложения зависит от того, сколько дополнительных средств на развитие есть у проекта. Оценить прибыльность приложения можно путем сравнения CAC и LTV. Соотношение метрик показывает разницу между расходами на привлечение клиента и доходами, которые он приносит за время своего жизненного цикла.
На начальных стадиях развития проекта или при агрессивном захвате рынка CAC может превышать LTV. В долгосрочной перспективе стоимость привлечения клиента должна быть меньше дохода, который приносит пользователь.
Рекомендации для продвижения мобильных приложений от AMDG
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Рынок мобильных приложений постоянно растет. По данным Statista, за первые 3 квартала 2022 года в Google Play Store появились свыше 90 тысяч новых приложений, App Store увеличился...
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