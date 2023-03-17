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В Минлесхозе Беларуси рассказали о деревянных домах «под ключ»

17.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси решили вернуть моду на деревянные дома. Специально ради этого снизили стоимость пиломатериалов на внутреннем рынке.

Кроме того, банки готовы оформлять кредиты на такое жилье. Восстановлением традиций вплотную занялось Министерство лесного хозяйства. Оно представило варианты недорогих экологичных коттеджей. Одним из первых их показали главе правительства Роману Головченко.

«Дома, которые здесь представлены, возводятся за 40 дней – от получения задания до установки на фундамент. Рентабельность реализуемой продукции не более 5%. Она достигнута за счет принятия 294 указа президента и снижения стоимости древесины на корню», – заявил министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик.

Стоимость одного сруба достигает ста тысяч белорусских рублей (около 2,5 миллиона российских). В цену не входит фундамент и отделка. Премьер-министр отметил, что в перспективе имеет смысл возводить полностью готовые дома.



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В Беларуси решили вернуть моду на деревянные дома. Специально ради этого снизили стоимость пиломатериалов на внутреннем рынке.
 
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