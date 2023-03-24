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Лауреаты конкурса «Мир в душе – мир в стране» побывали во Дворце Независимости в Минске

24.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лауреаты конкурса «Мир в душе – мир в стране» побывали во Дворце Независимости в МинскеМинске" height="447" width="670">
Фото: МТРК «МИР»

Во Дворце Независимости в Минске побывали победители конкурса «Мир в душе – мир в стране». Отразить свое понимание мира школьники и студенты могли в стихах, прозе и живописи, сообщает «МИР 24».

Работы этих ребят стали лучшими среди 10 тысяч со всей страны. Оценивали их известные писатели, поэты, художники, журналисты и представители Белорусской православной церкви. Одна из наград победителям – экскурсия по рабочей резиденции президента.

«Устами младенца глаголет истина. Кто может лучше дать оценку тому устою жизни, в котором мы живем, чем дети? Мы решили, что правильно будет отметить победителей, они сегодня здесь», – говорит председатель Белорусского фонда мира Максим Мисько.

С собой дети увезут сотни фотографий из кабинетов и залов, где проходят исторические события, международные переговоры и важные совещания. Но и сами они приехали не с пустыми руками.

«Мы привезли в подарок президенту трилогию, которая была издана по итогам конкурса «Мир в душе – мир в стране». Это три книги: поэзия, проза и живопись. Моя работа на белорусском языке «Молитва за Беларусь», – рассказала жительница Барановичей Милена Юрчик.

Также сегодня на экскурсии во Дворце Независимости побывали сотрудники национального авиаперевозчика Беларуси.



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Теги: Минск
 
 
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С собой дети увезут сотни фотографий из кабинетов и залов, где проходят исторические события и международные переговоры.
 
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