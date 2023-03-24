Еще ниже. Нацбанк в третий раз с начала года пересматривает ставку рефинансирования

Источник материала: ProBusiness





С 3 апреля 2023 года ставка рефинансирования снижается с 11% до 10,5% годовых, ставка по кредиту овернайт — с 12% до 11,5% годовых, ставка по депозиту овернайт — с 10% до 9,5% годовых. Соответствующие решения приняло Правление Национального банка Беларуси 24 марта 2023 года по итогам заседания по денежно-кредитной политике, сообщает пресс-служба регулятора.

«Инфляция продолжает формироваться вблизи ожидаемой траектории, — говорится в официальном сообщении. — В феврале 2023 года годовой прирост потребительских цен замедлился до 11,7% при 12% месяцем ранее. Трендовая инфляция также демонстрирует устойчивую динамику к замедлению. В феврале 2023 года она составила 8,9; при 9,2% в предыдущем месяце. После выхода в марте 2023 года годового показателя инфляции на однозначную величину тенденция замедления темпов роста потребительских цен продолжится и в II квартале 2023 года».

В то же время регулятор отмечает, что по-прежнему «сохраняется ряд проинфляционных рисков, динамика которых требует повышенного внимания. Среди них — уровень инфляционных ожиданий, интенсивность осуществления сбережений в национальной валюте, а также ускоренный рост активной составляющей денежной массы». В настоящее время данные риски «оцениваются как умеренные».

Напомним, что снижение ключевой ставки происходит уже в третий раз с начала 2023 года.