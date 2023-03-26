Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие для укрепления безопасности

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Для укрепления безопасности в Беларуси разместят российское тактическое ядерное оружие. Об этом заявил Владимир Путин во время интервью. Он подчеркнул, что вооружение будет поставлено, не нарушая своих международных обязательств по нераспространению ядерного оружия. По такому принципу США размещает свои установки на территории стран союзников, передает «МИР 24».

«Мы уже передали в Беларусь наш известный, очень эффективный комплекс «Искандер», он тоже может быть носителем. С 3 апреля приступаем к обучению экипажа и 1 июля заканчиваем строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Беларуси», – отметил Владимир Путин.



Президент также подчеркнул, что Россия не передает Беларуси такое оружие, а размещает по просьбе Александра Лукашенко. Договоренности об этом состоятся в ближайшее время.