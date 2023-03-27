Книжную ярмарку в Минске посетили 50 тысяч человек

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минске посетили 50 тысяч человек" height="447" width="670">

«Мир книги без границ». В Минске завершилась юбилейная книжная выставка-ярмарка . Ее посетили около 50 тысяч человек. Свои книги представили издатели двух десятков стран, сообщает «МИР 24».

Книжный марафон длился пять дней. Всего в ярмарке приняли участие более 400 издательств. Большую часть стендов заполнили Беларусь и Россия. Помимо растиражированных бестселлеров, читателям представили немало новинок. В том числе из проекта «Беларусь созидательная». В него вошли около полусотни книг.

«Это одна из самых посещаемых выставок у нас в стране. В очередной раз итог этой ярмарки – осознание того, что книгу у нас любят и ценят», – сказал заместитель министра информации Беларуси Игорь Бузовский.

«Книг издается огромное множество. У нас нет разделения, поскольку фактически у нас единое гуманитарное пространство, мы имеем больше возможностей прикоснуться к книгам, которые издаются в России. К сожалению, наших книг распространяется в России меньше, но этот процесс тоже продолжается, идет двусторонний трафик», – отметил министр информации Беларуси Владимир Перцов.

На ярмарке проходили также встречи с авторами и лекции. В завершение памятными дипломами отметили самые познавательные экспозиции.