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Книжную ярмарку в Минске посетили 50 тысяч человек

27.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Книжную ярмарку в Минске посетили 50 тысяч человекМинске посетили 50 тысяч человек" height="447" width="670">
Фото: МТРК «МИР»

«Мир книги без границ». В Минске завершилась юбилейная книжная выставка-ярмарка. Ее посетили около 50 тысяч человек. Свои книги представили издатели двух десятков стран, сообщает «МИР 24».

Книжный марафон длился пять дней. Всего в ярмарке приняли участие более 400 издательств. Большую часть стендов заполнили Беларусь и Россия. Помимо растиражированных бестселлеров, читателям представили немало новинок. В том числе из проекта «Беларусь созидательная». В него вошли около полусотни книг.

«Это одна из самых посещаемых выставок у нас в стране. В очередной раз итог этой ярмарки – осознание того, что книгу у нас любят и ценят», – сказал заместитель министра информации Беларуси Игорь Бузовский.

«Книг издается огромное множество. У нас нет разделения, поскольку фактически у нас единое гуманитарное пространство, мы имеем больше возможностей прикоснуться к книгам, которые издаются в России. К сожалению, наших книг распространяется в России меньше, но этот процесс тоже продолжается, идет двусторонний трафик», – отметил министр информации Беларуси Владимир Перцов.

На ярмарке проходили также встречи с авторами и лекции. В завершение памятными дипломами отметили самые познавательные экспозиции.



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Теги: Минск
 
 
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Книжный марафон длился пять дней. В ярмарке приняли участие более 400 издательств.
 
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