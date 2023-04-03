Концерт в честь Дня единения народов Беларуси и России прошел в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске прошел концерт в честь Дня единения народов Беларуси и России . На сцену Дворца Республики вышли артисты двух стран.

Среди выступавших были такие известные коллективы и исполнители, как арт-группа «Белорусы», Алена Ланская и Надежда Бабкина. Через песни, танцы и народные костюмы организаторы решили показать яркие черты двух народов.

«У нас сегодня есть право принимать собственное решение. Жить по нашим традициям, в соответствии с нашими ценностями, в соответствии с теми решениями, которые принимает народ. Это очень важно. Все условия, необходимые для учета взаимных интересов, формирование единых целей, единых задач, например, те, которые были заложены в союзные программы, будут и впредь в интересах наших народов», – заявил заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Валерий Бельский.

В холле тем временем представили выставку «Две страны – одно государство: союзное».

По случаю праздника лидеры двух стран обменялись поздравлениями. Александр Лукашенко в своем приветствии подчеркнул: благодаря дружбе государствам удалось сообща освоить микроэлектронику, космос и строить атомные станции.

Договор о создании Союзного государства был подписан в декабре 1999 года. Документ вступил в силу после ратификации парламентами двух стран в январе 2000-го.