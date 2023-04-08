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Беларусь планирует сотрудничать с Зимбабве в сфере производства медоборудования и лекарств
08.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
Беларусь планирует сотрудничать с Зимбабве в сфере производства медицинского оборудования и лекарств. Супруга президента африканской республики посетила минское предприятие, сообщает «МИР 24».
Оксилия Мнангагва находится в Беларуси с официальным визитом. Первая леди познакомилась с возможностями местной медицины. На предприятии для нее организовали выставку.
По словам министра здравоохранения, о конкретных договоренностях заявлять пока рано – программа визита насыщенная и еще не завершилась. Но планы по сотрудничеству в медицинской сфере стороны уже наметили.
Во время посещения Белорусского государственного медуниверситета Оксилии Мнангагве вручили диплом почетного доктора.
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Супруга президента африканской республики посетила минское предприятие.
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