Беларусь планирует сотрудничать с Зимбабве в сфере производства медоборудования и лекарств

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

Беларусь планирует сотрудничать с Зимбабве в сфере производства медицинского оборудования и лекарств. Супруга президента африканской республики посетила минское предприятие, сообщает «МИР 24».

Оксилия Мнангагва находится в Беларуси с официальным визитом. Первая леди познакомилась с возможностями местной медицины. На предприятии для нее организовали выставку.

По словам министра здравоохранения, о конкретных договоренностях заявлять пока рано – программа визита насыщенная и еще не завершилась. Но планы по сотрудничеству в медицинской сфере стороны уже наметили.

«О комплексном предоставлении услуг нашим партнерам в построении учреждений здравоохранения и оснащении их оборудованием, внедрении технологий, в том числе помощи наших специалистов с высшим и средним медицинским образованием», – сказал министр здравоохранения Республики Беларусь Дмитрий Пиневич.

Во время посещения Белорусского государственного медуниверситета Оксилии Мнангагве вручили диплом почетного доктора.