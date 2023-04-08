ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Беларусь планирует сотрудничать с Зимбабве в сфере производства медоборудования и лекарств

08.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь планирует сотрудничать с Зимбабве в сфере производства медоборудования и лекарств
 МТРК «Мир»

Беларусь планирует сотрудничать с Зимбабве в сфере производства медицинского оборудования и лекарств. Супруга президента африканской республики посетила минское предприятие, сообщает «МИР 24».

Оксилия Мнангагва находится в Беларуси с официальным визитом. Первая леди познакомилась с возможностями местной медицины. На предприятии для нее организовали выставку.

По словам министра здравоохранения, о конкретных договоренностях заявлять пока рано – программа визита насыщенная и еще не завершилась. Но планы по сотрудничеству в медицинской сфере стороны уже наметили.

«О комплексном предоставлении услуг нашим партнерам в построении учреждений здравоохранения и оснащении их оборудованием, внедрении технологий, в том числе помощи наших специалистов с высшим и средним медицинским образованием», – сказал министр здравоохранения Республики Беларусь Дмитрий Пиневич.

Во время посещения Белорусского государственного медуниверситета Оксилии Мнангагве вручили диплом почетного доктора.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Супруга президента африканской республики посетила минское предприятие.
 
Новости дня
Новости разные
 
Только своими силами: белорусские синоптики изменили формат работы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.04.2023
Mir24.TV Belarus
08.04.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика