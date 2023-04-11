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Россиянин Дмитрий Квартальнов возглавил ХК «Динамо» (Минск)

11.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Новым главным тренером минского «Динамо» стал российский специалист Дмитрий Квартальнов. Соглашение с ним рассчитано на один сезон, говорится в сообщении на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги.

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Квартальнов тренирует команды КХЛ с 2009 года. 57-летний наставник работал в череповецкой «Северстали», московском ЦСКА, ХК «Сибирь» из Новосибирска, а также ярославском «Локомотиве» и казанском «Ак Барсе».

Накануне минское «Динамо» решило не продлевать контракт с главным тренером Крэйгом Вудкрофтом. Соглашение с 53-летним канадцем истечет 30 апреля.

В этом сезоне минчане заняли восьмую строчку место в турнирной таблице Западной конференции и пробились в плей-офф турнира. Тем не менее уже в первом раунде «Динамо» уступило в серии петербургскому СКА.



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Соглашение с 57-летним специалистом рассчитано на один сезон.
 
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