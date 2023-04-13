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Лучшие сотрудники спортивного общества «Динамо» посетили Дворец Независимости в Минске
13.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="100%" width="670">
Дворец Независимости в Минске посетили лучшие сотрудники спортивного общества «Динамо». В этом году организация отметит столетие.
«Мы сознательно хотели собрать всех представителей нашего республиканского общества, показать им, как принимаются решения в нашей стране. Дворец Независимости – достояние нашего общества, народа, он доступен для всех», – сказал председатель центрального совета белорусского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Игорь Оберемко.
«Это знаковое культовое место, где принимаются очень важные решения как для государства, так и для всего мира», – отметил зампредседателя Гродненской областной организационной структуры «Динамо» Евгений Дудко.
Белорусское физкультурно-спортивное общество «Динамо» отметит вековой юбилей уже через неделю.
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