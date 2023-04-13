ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лучшие сотрудники спортивного общества «Динамо» посетили Дворец Независимости в Минске

13.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лучшие сотрудники спортивного общества «Динамо» посетили Дворец Независимости в МинскеМинске" height="100%" width="670">

Дворец Независимости в Минске посетили лучшие сотрудники спортивного общества «Динамо». В этом году организация отметит столетие.

Вместо спортивных костюмов сегодня пиджаки. Прогуляться по важным для политической жизни страны залам смогли директора, тренеры и работники детских спортивных школ. Во дворце они сделали фотографии за столом, где заседали лидеры мировых держав, а также побывали в холле у приемной президента и увидели зимний сад с фонтаном.

«Мы сознательно хотели собрать всех представителей нашего республиканского общества, показать им, как принимаются решения в нашей стране. Дворец Независимости – достояние нашего общества, народа, он доступен для всех», – сказал председатель центрального совета белорусского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Игорь Оберемко.

«Это знаковое культовое место, где принимаются очень важные решения как для государства, так и для всего мира», – отметил зампредседателя Гродненской областной организационной структуры «Динамо» Евгений Дудко.

Белорусское физкультурно-спортивное общество «Динамо» отметит вековой юбилей уже через неделю.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Разработка нового спутника и подготовка космонавтов: как Беларусь поддерживает статус космической державы?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.04.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика