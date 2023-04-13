Лучшие сотрудники спортивного общества «Динамо» посетили Дворец Независимости в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Дворец Независимости в Минске посетили лучшие сотрудники спортивного общества «Динамо». В этом году организация отметит столетие.



Вместо спортивных костюмов сегодня пиджаки. Прогуляться по важным для политической жизни страны залам смогли директора, тренеры и работники детских спортивных школ. Во дворце они сделали фотографии за столом, где заседали лидеры мировых держав, а также побывали в холле у приемной президента и увидели зимний сад с фонтаном.

«Мы сознательно хотели собрать всех представителей нашего республиканского общества, показать им, как принимаются решения в нашей стране. Дворец Независимости – достояние нашего общества, народа, он доступен для всех», – сказал председатель центрального совета белорусского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Игорь Оберемко.

«Это знаковое культовое место, где принимаются очень важные решения как для государства, так и для всего мира», – отметил зампредседателя Гродненской областной организационной структуры «Динамо» Евгений Дудко.

Белорусское физкультурно-спортивное общество «Динамо» отметит вековой юбилей уже через неделю.

