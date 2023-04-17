Новости спорта за 17 апреля

«Золото Кагана»: экипаж Сергея Вязовича выиграл астраханскую баху

Знаменитый ралли-марафон стал местом выяснения отношений сильнейших экипажей в мире в зачете грузовиков. Парни из команд «КамАЗ» и «МАЗ» всегда считались фаворитами Дакара, а в эти дни конкурировали друг с другом на дорогах астраханской области. Опасные вязкие дюны стали отличительной особенностью второго этапа. С этими коварными условиями лучше всех справился представитель Беларуси Сергей Вязович, что помогло ему возглавить общий зачет. «КамАЗы» Андрея Каргинова и Айрата Мардеева идут следом. Ближайшего преследователя Вязович опережает на 13 минут и 16 секунд.

На доске по аэропорту: Скейтбордисты освоили аэрогавань

Опробовать локации аэропорта – всегда было заветной мечтой самых креативных скейтбордеров мира. Все началось еще в 2001 году. Тогда вышла легендарная компьютерная игра, где впервые мечты о прокатах в аэрогаванях становились реальностью, пусть и только в виртуальном мире. В наши дни это стало возможным и наяву. Руководители аэропорта в Новом Орлеане предоставили Джэйку Вутену и его команде терминал для реализации самых смелых скейтборд-фантазий.