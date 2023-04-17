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Новости спорта за 17 апреля

17.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Мечты сбываются: японский пенсионер стал самым возрастным серфером в мире

Мечты сбываются! Особенно когда сам прикладываешь усилия для их реализации. Как добиться желанной цели, может рассказать Сейчи Сано. 89-летний пенсионер в столь почтенном возрасте продолжает открывать для себя мир спорта. Сано пробовал свои силы в альпинизме и даже покорил легендарную Фудзияму. А теперь его имя будет внесено в книгу Гиннесса как самого возрастного серфера на планете Земля. Это кажется невероятным, но на пороге своего девяностолетия Сейчи Сано дебютировал в одном из самых непростых видов спорта.

«Золото Кагана»: экипаж Сергея Вязовича выиграл астраханскую баху

Знаменитый ралли-марафон стал местом выяснения отношений сильнейших экипажей в мире в зачете грузовиков. Парни из команд «КамАЗ» и «МАЗ» всегда считались фаворитами Дакара, а в эти дни конкурировали друг с другом на дорогах астраханской области. Опасные вязкие дюны стали отличительной особенностью второго этапа. С этими коварными условиями лучше всех справился представитель Беларуси Сергей Вязович, что помогло ему возглавить общий зачет. «КамАЗы» Андрея Каргинова и Айрата Мардеева идут следом. Ближайшего преследователя Вязович опережает на 13 минут и 16 секунд.

На доске по аэропорту: Скейтбордисты освоили аэрогавань

Опробовать локации аэропорта – всегда было заветной мечтой самых креативных скейтбордеров мира. Все началось еще в 2001 году. Тогда вышла легендарная компьютерная игра, где впервые мечты о прокатах в аэрогаванях становились реальностью, пусть и только в виртуальном мире. В наши дни это стало возможным и наяву. Руководители аэропорта в Новом Орлеане предоставили Джэйку Вутену и его команде терминал для реализации самых смелых скейтборд-фантазий.



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Экипаж «МАЗа» выиграл астраханскую гонку «Золото Кагана».
 
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