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Сборная Беларуси по хоккею провела первую тренировку с новым тренером

18.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сборная Беларуси по хоккею провела первую тренировку с новым тренером
 Егор Алеев/ТАСС

Сборную Беларуси по хоккею возглавил чемпион мира в составе сборной Советского Союза 1989 года Дмитрий Квартальнов. Национальная команда уже провела первую тренировку во главе с новым тренером, передает «МИР 24».

Интенсивная работа на льду с первых минут. Выкладываться приходится на все сто, до первых стартов чуть больше двух недель. Уже в мае спортсмены примут участие в международном турнире. Сборные Беларуси и России встретятся на льду в Челябинске, Красноярске, Туле и Минске. А с командой Казахстана белорусы сыграют в Астане. На сборах 41 хоккеист, но состав еще может измениться. Новый главный тренер планирует делать ставку на молодых игроков.

«Сейчас приходим к общему знаменателю, первый микроцикл такой втягивающийся. И немножко молодежь отдельно, ребята чуть поопытнее отдельно идут. Поиграем, поймем, сделаем через пару микроциклов общую команду и начнем уже готовиться к играм», – рассказал главный тренер сборной Беларуси по хоккею Дмитрий Квартальнов.

Дмитрий Квартальнов – заслуженный тренер России. Раньше возглавлял клубы Континентальной хоккейной лиги – казанский «Локомотив», ЦСКА и «Ак Барс». На посту главного тренера сборной Беларуси Дмитрий Квартальнов сменил канадского специалиста Крейга Вудкрофта.



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Теги: Минск
 
 
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Команду возглавил чемпион мира в составе сборной Советского Союза 1989 года Дмитрий Квартальнов.
 
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