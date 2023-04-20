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Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Штутгарте
20.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Вторая ракетка мира Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал теннисного турнира категории WTA 500 в немецком Штутгарте.
В матче второго круга белорусская теннисистка (2-й номер посева) обыграла представительницу Чехии Барбору Крейчикову со счетом 6:2, 6:3. Игра длилась на корте 1 час 15 минут.
В четвертьфинале турнира Соболенко сыграет с победительницей матча между испанскими теннисистками Паулой Бадосой и Кристиной Букшей.
Призовой фонд турнира превышает 780 тысяч евро.
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В матче второго круга белорусская теннисистка (2-й номер посева) обыграла представительницу Чехии.
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