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Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Штутгарте

20.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Вторая ракетка мира Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал теннисного турнира категории WTA 500 в немецком Штутгарте.

В матче второго круга белорусская теннисистка (2-й номер посева) обыграла представительницу Чехии Барбору Крейчикову со счетом 6:2, 6:3. Игра длилась на корте 1 час 15 минут.

В четвертьфинале турнира Соболенко сыграет с победительницей матча между испанскими теннисистками Паулой Бадосой и Кристиной Букшей.

Призовой фонд турнира превышает 780 тысяч евро.



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В матче второго круга белорусская теннисистка (2-й номер посева) обыграла представительницу Чехии.
 
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