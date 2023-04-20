Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Штутгарте

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Вторая ракетка мира Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал теннисного турнира категории WTA 500 в немецком Штутгарте.

В матче второго круга белорусская теннисистка (2-й номер посева) обыграла представительницу Чехии Барбору Крейчикову со счетом 6:2, 6:3. Игра длилась на корте 1 час 15 минут.

В четвертьфинале турнира Соболенко сыграет с победительницей матча между испанскими теннисистками Паулой Бадосой и Кристиной Букшей.

Призовой фонд турнира превышает 780 тысяч евро.