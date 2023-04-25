Новую линию по производству шоколада и сладостей запустили в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На Гомельской фабрике в Беларуси запустили новую кондитерскую линию по производству сладостей, а на фабрике в Славгороде уже выпускают аналог американского мармелада, сообщает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

С этой линии выходит 5 000 тонн шоколада в год. Плитки стали тоньше – теперь до 5 миллиметров, и это не ради экономии – так вкус начинки более насыщенный.

С запуском новой линии на фабрике появились новые рабочие места. Тяжелый труд выполняет техника. Акцент – на автоматизацию. С таким оборудованием компания обеспечит не только свой рынок – поставки идут в 19 государств.

«Экспорт на предприятии у нас занимает долю около 30%. Первое место, конечно, это Российская Федерация. Дальше идпт Китайская Народная Республика. Дальше идет Армения, Азербайджан, Кыргызстан. Пытаемся охватывать все рынки», – рассказала генеральный директор фабрики Татьяна Лисицина.

Гомельский шоколад выиграл конкуренцию у европейского. Теперь вакантное место в магазинах занимают отечественные плитки.



«Цена сегодня этого плиточного шоколада относительно импортного шоколада на 30% дешевле, чем мы покупали когда-то из Швейцарии, Европы и так далее. Что характерно для этого продукта, то, что здесь все процессы автоматизированы. Идет точное дозирование новейшими машинными аппаратами.На первых этапах производства экономятся материалы, чтобы приносить экономический эффект для предприятия», – пояснил заместитель премьер-министра Беларуси Леонид Заяц.

А эти белорусские жевательные мишки потеснили с полок американских. Вкус своего мармелада ярче, заверяют на фабрике. В составе сладких мишек витамины и пищевые волокна. Исключили из рецепта животный жир, и никакого сахара – вместо него заменители. Такие конфеты подойдут и для людей с сахарным диабетом.

«Сложность была в подборе температуры уваривания мармеладной массы, так как крахмал требует специальной температуры, чтобы раскрыться и тем самым обеспечить структуру мармелада», – рассказала завсектором кондитерской отрасли НПЦ Национальной академии наук Беларуси по продовольствию Ксения Гершончик.

На линиях и мармелад с повышенным содержанием белка и витаминами, на агаре, пектине или желатине. Белорусские сладости не только вкусные и полезные, они конкуренты по себестоимости и не боятся новых игроков, заходящих на рынок.

За 10 лет производство кондитерских изделий в Беларуси выросло более чем в два раза.