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Новую линию по производству шоколада и сладостей запустили в Беларуси
25.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На Гомельской фабрике в Беларуси запустили новую кондитерскую линию по производству сладостей, а на фабрике в Славгороде уже выпускают аналог американского мармелада, сообщает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
С этой линии выходит 5 000 тонн
С запуском новой линии на фабрике появились новые рабочие места. Тяжелый труд выполняет техника. Акцент – на автоматизацию. С таким оборудованием компания обеспечит не только свой рынок – поставки идут в 19 государств.
Гомельский шоколад выиграл конкуренцию у европейского. Теперь вакантное место в магазинах занимают отечественные плитки.
А эти белорусские жевательные мишки потеснили с полок американских. Вкус своего мармелада ярче, заверяют на фабрике. В составе сладких мишек витамины и пищевые волокна. Исключили из рецепта животный жир, и никакого сахара – вместо него заменители. Такие конфеты подойдут и для людей с сахарным диабетом.
«Сложность была в подборе температуры уваривания мармеладной массы, так как крахмал требует специальной температуры, чтобы раскрыться и тем самым обеспечить структуру мармелада», – рассказала завсектором кондитерской отрасли НПЦ Национальной академии наук Беларуси по продовольствию Ксения Гершончик.
На линиях и мармелад с повышенным содержанием белка и витаминами, на агаре, пектине или желатине. Белорусские сладости не только вкусные и полезные, они конкуренты по себестоимости и не боятся новых игроков, заходящих на рынок.
За 10 лет производство кондитерских изделий в Беларуси выросло более чем в два раза.
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Гомельский шоколад выиграл конкуренцию у европейского. Теперь вакантное место в магазинах занимают отечественные плитки.
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