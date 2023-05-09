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День Победы в Беларуси: по всей стране чествуют ветеранов, проводят концерты и исторические реконструкции

09.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

День Победы в Беларуси: по всей стране чествуют ветеранов, проводят концерты и исторические реконструкции
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

День Победы празднуют в Беларуси. Как республика отмечает этот по- настоящему великий день, рассказывает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко, которая работает сейчас в городе-герое Минске.

Для белорусов эта дата особенная. Ведь во время Великой Отечественной войны погиб каждый третий житель страны. По результатам соцопроса, который провели накануне, 90% граждан гордятся тем, что живут в стране-победителе. А те события большинство считает героическим подвигом советского народа, и практически каждый второй знает ключевые моменты военных лет.

«Спасибо» за Победу сегодня говорят ветеранам по всей стране. Так, масштабные гулянья развернулись в Бресте. Этот город первым принял на себя удар немецко-фашистских захватчиков. Для ветеранов и свидетелей войны провели парад, весь день выступают артисты, а на улицы города вышли тысячи людей: и те, кто прошел Великую Отечественную войну, и молодежь.

«В этот день, может раньше, нас освободили из концлагеря войска 3-го Белорусского фронта, и мы пешком шли в те места, откуда немцы нас забрали. Встречаю этот праздник со слезами, потому что три дяди моих погибли на фронте, мама очень рано ушла, потому что ее измучили при пытках», – поделилась узница концлагерей Валентина Клим.

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«Мы традиционно 9 мая коллективом отмечаем этот праздник в Брестской крепости, потому что это тоже наша святыня, это очень дорогое место для каждого жителя города Бреста и, думаю, даже страны», – сказала жительница Бреста Анжела Горгун.

В Минске праздник начался на площади Победы. С утра несут цветы и венки к монументу. Это чиновники, артисты, спортсмены, молодежь. Приехали и гости из России и других стран.

«Приехали 9 мая увидеть, как здесь проходит этот праздник, День Победы. Но вообще все прекрасно. Я говорю: всем бы так, такого мирного неба над землей»; «У меня бабушка – ребенок войны. Но ее сейчас уже нет. Она родилась в 39-ом году, то есть, когда началась война, ей было два годика»; «Победа для всех родная, любимая. Любимый праздник. В семье много ветеранов, много погибших. Память их надо чтить», – поделились участники праздничных мероприятий.

Гулянья проходят по всему городу. Одной из основных площадок стал парк Победы. Здесь и музей Великой Отечественной войны. Там растянулась очередь на сотни метров. Вход сегодня бесплатный. Проводят и реконструкции военных событий, чтобы напомнить, как тяжело далась эта Победа, и, конечно, концерты на десятке площадок: в парках и на площадях города. Ветеранов же поздравили не только в этот день. Накануне для них провели мини-парады, концерты прямо под окнами, подарили подарки, выплатили и традиционную материальную помощь.

Важное событие дня – церемония возложения венков с участием президента на площади Победы. Александр Лукашенко традиционно делает это вместе с сыновьями.



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Теги: Брест, Минск
 
 
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По результатам соцопроса, 90% граждан страны гордятся тем, что живут в стране-победителе, а события Великой Отечественной войны большинство считает героическим...
 
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