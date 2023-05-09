День Победы в Беларуси: по всей стране чествуют ветеранов, проводят концерты и исторические реконструкции

Источник материала: Mir24.TV Belarus

День Победы празднуют в Беларуси. Как республика отмечает этот по- настоящему великий день, рассказывает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко, которая работает сейчас в городе-герое Минске.

Для белорусов эта дата особенная. Ведь во время Великой Отечественной войны погиб каждый третий житель страны. По результатам соцопроса, который провели накануне, 90% граждан гордятся тем, что живут в стране-победителе. А те события большинство считает героическим подвигом советского народа, и практически каждый второй знает ключевые моменты военных лет.

«Спасибо» за Победу сегодня говорят ветеранам по всей стране. Так, масштабные гулянья развернулись в Бресте. Этот город первым принял на себя удар немецко-фашистских захватчиков. Для ветеранов и свидетелей войны провели парад, весь день выступают артисты, а на улицы города вышли тысячи людей: и те, кто прошел Великую Отечественную войну, и молодежь.

«В этот день, может раньше, нас освободили из концлагеря войска 3-го Белорусского фронта, и мы пешком шли в те места, откуда немцы нас забрали. Встречаю этот праздник со слезами, потому что три дяди моих погибли на фронте, мама очень рано ушла, потому что ее измучили при пытках», – поделилась узница концлагерей Валентина Клим.