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День Победы в Беларуси: по всей стране чествуют ветеранов, проводят концерты и исторические реконструкции
09.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Для белорусов эта дата особенная. Ведь во время Великой Отечественной войны погиб каждый третий житель страны. По результатам соцопроса, который провели накануне, 90% граждан гордятся тем, что живут в стране-победителе. А те события большинство считает героическим подвигом советского народа, и практически каждый второй знает ключевые моменты военных лет.
«Спасибо» за Победу сегодня говорят ветеранам по всей стране. Так, масштабные гулянья развернулись в Бресте. Этот город первым принял на себя удар немецко-фашистских захватчиков. Для ветеранов и свидетелей войны провели парад, весь день выступают артисты, а на улицы города вышли тысячи людей: и те, кто прошел Великую Отечественную войну, и молодежь.
«В этот день, может раньше, нас освободили из концлагеря войска 3-го Белорусского фронта, и мы пешком шли в те места, откуда немцы нас забрали. Встречаю этот праздник со слезами, потому что три дяди моих погибли на фронте, мама очень рано ушла, потому что ее измучили при пытках», – поделилась узница концлагерей Валентина Клим.
В Минске праздник начался на площади Победы. С утра несут цветы и венки к монументу. Это чиновники, артисты, спортсмены, молодежь. Приехали и гости из России и других стран.
«Приехали 9 мая увидеть, как здесь проходит этот праздник, День Победы. Но вообще все прекрасно. Я говорю: всем бы так, такого мирного неба над землей»; «У меня бабушка – ребенок войны. Но ее сейчас уже нет. Она родилась в 39-ом году, то есть, когда началась война, ей было два годика»; «Победа для всех родная, любимая. Любимый праздник. В семье много ветеранов, много погибших. Память их надо чтить», – поделились участники праздничных мероприятий.
Гулянья проходят по всему городу. Одной из основных площадок стал парк Победы. Здесь и музей Великой Отечественной войны. Там растянулась очередь на сотни метров. Вход сегодня бесплатный. Проводят и реконструкции военных событий, чтобы напомнить, как тяжело далась эта Победа, и, конечно, концерты на десятке площадок: в парках и на площадях города. Ветеранов же поздравили не только в этот день. Накануне для них провели мини-парады, концерты прямо под окнами, подарили подарки, выплатили и традиционную материальную помощь.
Важное событие дня – церемония возложения венков с участием президента на площади Победы. Александр Лукашенко традиционно делает это вместе с сыновьями.
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День Победы в Беларуси: по всей стране чествуют ветеранов, проводят концерты и исторические реконструкции
По результатам соцопроса, 90% граждан страны гордятся тем, что живут в стране-победителе, а события Великой Отечественной войны большинство считает героическим...
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