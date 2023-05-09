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Более 50 тысяч человек отметили День Победы в Брестской крепости
09.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Более 50 тысяч человек отметили День Победы в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». Это место первым приняло на себя удар Великой Отечественной и держало оборону около месяца. Сегодня там прошел праздничный митинг-реквием, сообщает «МИР 24».
«Я очень глубоко воспринимаю День Великой Победы, который принес нам свободу, равенство и вот это мирное красивое небо, которое я сейчас вижу», – отметила жительница Бреста Елена Гритюк.
«Мы традиционно 9 мая коллективом отмечаем праздник в Брестской крепости, потому что это наша святыня, это очень дорогое место для каждого жителя города Бреста и, думаю, всей страны», – сказала жительница Бреста Анжела Горгун.
По традиции, праздник в городе на Западном Буге начался с парада военной техники и военнослужащих. Горожане и гости прошли колонной по центральному проспекту. В руках у многих
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Участники возложили цветы и венки к плитам мемориала и Вечному огню и почтили память героев минутой молчания.
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