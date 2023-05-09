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Более 50 тысяч человек отметили День Победы в Брестской крепости

09.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Более 50 тысяч человек отметили День Победы в Брестской крепости
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Более 50 тысяч человек отметили День Победы в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». Это место первым приняло на себя удар Великой Отечественной и держало оборону около месяца. Сегодня там прошел праздничный митинг-реквием, сообщает «МИР 24».

Участники возложили цветы и венки к плитам мемориала и Вечному огню и почтили память героев минутой молчания. Тишину над крепостью прервал ружейный салют, а слова благодарности в свой адрес в первую очередь услышали ветераны, узники концлагерей, блокадники, работники тыла и партизаны. Правда, по состоянию здоровья на праздничных мероприятиях смогли быть не все.

Города-герои
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«В этот день, может, раньше, нас освободили из концлагеря войска 3-го Белорусского фронта, и мы пешком шли в те места, откуда немцы нас забрали. Встречаю День Победы со слезами, потому что у меня три дяди погибли на фронте, мама очень рано ушла, потому что ее измучили при пытках», – поделилась узница концлагерей Валентина Клим.

«Я очень глубоко воспринимаю День Великой Победы, который принес нам свободу, равенство и вот это мирное красивое небо, которое я сейчас вижу», – отметила жительница Бреста Елена Гритюк.

«Мы традиционно 9 мая коллективом отмечаем праздник в Брестской крепости, потому что это наша святыня, это очень дорогое место для каждого жителя города Бреста и, думаю, всей страны», – сказала жительница Бреста Анжела Горгун.

По традиции, праздник в городе на Западном Буге начался с парада военной техники и военнослужащих. Горожане и гости прошли колонной по центральному проспекту. В руках у многих портреты родственников – участников Великой Отечественной. Так почтили память героев около пяти тысяч человек.



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Теги: Брест, Минск
 
 
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Участники возложили цветы и венки к плитам мемориала и Вечному огню и почтили память героев минутой молчания.
 
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