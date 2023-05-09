Более 50 тысяч человек отметили День Победы в Брестской крепости

«Я очень глубоко воспринимаю День Великой Победы, который принес нам свободу, равенство и вот это мирное красивое небо, которое я сейчас вижу», – отметила жительница Бреста Елена Гритюк.

«Мы традиционно 9 мая коллективом отмечаем праздник в Брестской крепости, потому что это наша святыня, это очень дорогое место для каждого жителя города Бреста и, думаю, всей страны», – сказала жительница Бреста Анжела Горгун.