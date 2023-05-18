ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лидеры профсоюзов здравоохранения СНГ собрались в Минске

18.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лидеры профсоюзов здравоохранения СНГ собрались в МинскеМинске" height="100%" width="670">
МТРК «Мир»

В странах Содружества могут на законодательном уровне ввести понятие «наставничество». Об этом говорили в Минске на заседании исполкома международной конфедерации профсоюзов, передает телеканал «МИР 24».

Дефицит кадров вынуждает готовить врачей в ускоренном темпе, минуя ординатуру. Далее молодого врача обучают старшие коллеги уже во время работы. В среднем на полноценную подготовку уходит до года. В России и в Беларуси такие наставники получают доплату. Но их статус не закреплен законодательно.

«Это только некоторые элементы системы. Например, заработную плату, дополнительную оплату. Определить, какая это оплата будет. Или же какие-то преференции эта система будет давать. Вот это можно решить на законодательном уровне», – отметил председатель профсоюза работников здравоохранения России Анатолий Домников.

В Беларуси подходы к наставничеству в системе здравоохранения обновили в 2011 году. При этом были увеличены сроки обучения будущих врачей. Это особенно важно для таких сложных специальностей, как хирургия, травматология и нейрохирургия.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лидеры профсоюзов здравоохранения СНГ собрались в Минске
 
Новости дня
Новости разные
 
Прошлогоднего урожая хватило на межсезонье в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.05.2023
Mir24.TV Belarus
18.05.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика