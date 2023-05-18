Лидеры профсоюзов здравоохранения СНГ собрались в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

В странах Содружества могут на законодательном уровне ввести понятие «наставничество». Об этом говорили в Минске на заседании исполкома международной конфедерации профсоюзов, передает телеканал «МИР 24».

Дефицит кадров вынуждает готовить врачей в ускоренном темпе, минуя ординатуру. Далее молодого врача обучают старшие коллеги уже во время работы. В среднем на полноценную подготовку уходит до года. В России и в Беларуси такие наставники получают доплату. Но их статус не закреплен законодательно.

«Это только некоторые элементы системы. Например, заработную плату, дополнительную оплату. Определить, какая это оплата будет. Или же какие-то преференции эта система будет давать. Вот это можно решить на законодательном уровне», – отметил председатель профсоюза работников здравоохранения России Анатолий Домников.

В Беларуси подходы к наставничеству в системе здравоохранения обновили в 2011 году. При этом были увеличены сроки обучения будущих врачей. Это особенно важно для таких сложных специальностей, как хирургия, травматология и нейрохирургия.