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Лидеры профсоюзов здравоохранения СНГ собрались в Минске
18.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="100%" width="670">
МТРК «Мир»
В странах Содружества могут на законодательном уровне ввести понятие «наставничество». Об этом говорили в Минске на заседании исполкома международной конфедерации профсоюзов, передает телеканал «МИР 24».
Дефицит кадров вынуждает готовить врачей в ускоренном темпе, минуя ординатуру. Далее молодого врача обучают старшие коллеги уже во время работы. В среднем на полноценную подготовку уходит до года. В России и в Беларуси такие наставники получают доплату. Но их статус не закреплен законодательно.
В Беларуси подходы к наставничеству в системе здравоохранения обновили в 2011 году. При этом были увеличены сроки обучения будущих врачей. Это особенно важно для таких сложных специальностей, как хирургия, травматология и нейрохирургия.
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Лидеры профсоюзов здравоохранения СНГ собрались в Минске
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