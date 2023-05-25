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Головченко: Беларусь заинтересована в сотрудничестве с Карелией
25.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Премьер-министр Беларуси сегодня в Карелии. Роман Головченко уверен, у его страны вместе с российским регионом высокий потенциал в совместном рыбоводстве. Сейчас Беларусь поставляет в Карелию целлюлозу и грузовую технику, а покупает у нее гальку, гравий, щебень. Только за первый квартал этого года
Премьер-министр Беларуси посетил Карельский международный форум камнеобработки. Там представили белорусские карьерные самосвалы. В российском регионе их около 150-ти, они помогают в добыче полезных ископаемых.
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За первый квартал этого года товарооборот между партнерами вырос более, чем в полтора раза и превысил 27 миллионов долларов.
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