Головченко: Беларусь заинтересована в сотрудничестве с Карелией

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Премьер-министр Беларуси сегодня в Карелии. Роман Головченко уверен, у его страны вместе с российским регионом высокий потенциал в совместном рыбоводстве. Сейчас Беларусь поставляет в Карелию целлюлозу и грузовую технику, а покупает у нее гальку, гравий, щебень. Только за первый квартал этого года товарооборот между партнерами вырос более, чем в полтора раза и превысил 27 миллионов долларов, сообщает «МИР 24».



«Хотя появились и новые позиции. В частности, в январе-марте 2023 года практически на $2 млн мы приобрели изделий медицинского назначения из Карелии. С учетом климатических условий сельское хозяйство, наверное, – не ключевая сфера для региона, но, тем не менее, весьма важная. В 2022 году товарооборот по аграрному сектору и продовольствию составил 14,5 миллионов долларов с ростом практически в 1,5 раза к уровню 2021 года. Но цифры эти незначительные. Считаем, что есть существенные резервы для роста», – сказал Роман Головченко.

Премьер-министр Беларуси посетил Карельский международный форум камнеобработки. Там представили белорусские карьерные самосвалы. В российском регионе их около 150-ти, они помогают в добыче полезных ископаемых.



После Петрозаводска премьер-министр Беларуси посетит с рабочим визитом Мурманск.