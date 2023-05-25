ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Головченко: Беларусь заинтересована в сотрудничестве с Карелией

25.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Головченко: Беларусь заинтересована в сотрудничестве с Карелией
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Премьер-министр Беларуси сегодня в Карелии. Роман Головченко уверен, у его страны вместе с российским регионом высокий потенциал в совместном рыбоводстве. Сейчас Беларусь поставляет в Карелию целлюлозу и грузовую технику, а покупает у нее гальку, гравий, щебень. Только за первый квартал этого года товарооборот между партнерами вырос более, чем в полтора раза и превысил 27 миллионов долларов, сообщает «МИР 24».

«Хотя появились и новые позиции. В частности, в январе-марте 2023 года практически на $2 млн мы приобрели изделий медицинского назначения из Карелии. С учетом климатических условий сельское хозяйство, наверное, – не ключевая сфера для региона, но, тем не менее, весьма важная. В 2022 году товарооборот по аграрному сектору и продовольствию составил 14,5 миллионов долларов с ростом практически в 1,5 раза к уровню 2021 года. Но цифры эти незначительные. Считаем, что есть существенные резервы для роста», – сказал Роман Головченко.

Премьер-министр Беларуси посетил Карельский международный форум камнеобработки. Там представили белорусские карьерные самосвалы. В российском регионе их около 150-ти, они помогают в добыче полезных ископаемых.

После Петрозаводска премьер-министр Беларуси посетит с рабочим визитом Мурманск.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За первый квартал этого года товарооборот между партнерами вырос более, чем в полтора раза и превысил 27 миллионов долларов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Пропавших на Эльбрусе белорусских туристов нашли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.05.2023
Mir24.TV Belarus
25.05.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика