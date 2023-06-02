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Сборочное производство белорусской техники появится в Липецкой области
02.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Липецкой области построят сборочное производство белорусской техники. Холдинг занимается выпуском лесозаготовительных, коммунальных и сельскохозмашин, передает «МИР 24».
Президент Беларуси встретился с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым. Они обсудили совместные проекты и развитие торгово-экономических отношений. Александр Лукашенко отметил, что уход западных компаний заставил заняться техническим переоснащением отечественных предприятий.
Беларусь готова помочь поставками станков, сельхозтехники и электротранспорта. В прошлом году объем белорусского экспорта в Липецкую область вырос почти на треть. В основном, в российский регион поставлялись холодильники, морозильники, стиральные машины, тракторы.
«Сотрудничество Липецкой области развивается очень активно. Достаточно сказать, что прирост по первому кварталу составил 57% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Это такой взрывной рост. Сотрудничество развивается по разным направлениям. К примеру, каждый второй трактор, который покупают в Липецкой области белорусского производства», – отметил губернатор Липецкой области Российской Федерации Игорь Артамонов.
Осенью в Липецке пройдут Дни Республики Беларусь. Жители города ознакомятся с новейшими достижениями и разработками и с культурой Беларуси.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил его строительство с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым.
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