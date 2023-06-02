Сборочное производство белорусской техники появится в Липецкой области

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Липецкой области построят сборочное производство белорусской техники. Холдинг занимается выпуском лесозаготовительных, коммунальных и сельскохозмашин, передает «МИР 24».

Президент Беларуси встретился с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым. Они обсудили совместные проекты и развитие торгово-экономических отношений. Александр Лукашенко отметил, что уход западных компаний заставил заняться техническим переоснащением отечественных предприятий.

«Эта проблема рано или поздно встанет перед любым городом Беларуси, России. Потому что города становятся насыщенными, населенными. Поэтому экологически чистая техника нужна будет все в больших объемах. Мы готовы поставлять вам полную линейку пассажирской и сельскохозяйственной техники, прицепного и навесного оборудования. Это относится и к дорожной технике», – сказал Лукашенко.

Беларусь готова помочь поставками станков, сельхозтехники и электротранспорта. В прошлом году объем белорусского экспорта в Липецкую область вырос почти на треть. В основном, в российский регион поставлялись холодильники, морозильники, стиральные машины, тракторы.

«Сотрудничество Липецкой области развивается очень активно. Достаточно сказать, что прирост по первому кварталу составил 57% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Это такой взрывной рост. Сотрудничество развивается по разным направлениям. К примеру, каждый второй трактор, который покупают в Липецкой области белорусского производства», – отметил губернатор Липецкой области Российской Федерации Игорь Артамонов.

Осенью в Липецке пройдут Дни Республики Беларусь. Жители города ознакомятся с новейшими достижениями и разработками и с культурой Беларуси.