Парламентарии Беларуси и Армении обсудили сотрудничество

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Товарооборот между Беларусью и Арменией за последний год вырос в полтора раза, и странам еще есть, что предложить друг другу. В частности, создание совместных производств и кооперацию между регионами. Детали сотрудничества обсудили на заседании в Минске, передает телеканал «МИР 24».

«Есть и стремление, и желание, и необходимость для того, чтобы межпарламентское измерение между Арменией и Беларусью начало более активно функционировать и развиваться», – сказал сопредседатель Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Национального Собрания Армении и Беларуси Армен Геворгян.

«Мы обсудили экономические взаимоотношения, культурные, научные связи, возможности их расширения, взаимного обмена и так далее. И мы уверены, что интенсифицируем наши межпарламентские связи на благо наших стран и народов», – отметил заместитель Председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси Валерий Мицкевич.

Дипломатическим отношениям между Беларусью и Арменией в этом году исполнится 30 лет.