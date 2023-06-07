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Парламентарии Беларуси и Армении обсудили сотрудничество

07.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Парламентарии Беларуси и Армении обсудили сотрудничество
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Товарооборот между Беларусью и Арменией за последний год вырос в полтора раза, и странам еще есть, что предложить друг другу. В частности, создание совместных производств и кооперацию между регионами. Детали сотрудничества обсудили на заседании в Минске, передает телеканал «МИР 24».

«Есть и стремление, и желание, и необходимость для того, чтобы межпарламентское измерение между Арменией и Беларусью начало более активно функционировать и развиваться», – сказал сопредседатель Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Национального Собрания Армении и Беларуси Армен Геворгян.

«Мы обсудили экономические взаимоотношения, культурные, научные связи, возможности их расширения, взаимного обмена и так далее. И мы уверены, что интенсифицируем наши межпарламентские связи на благо наших стран и народов», – отметил заместитель Председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси Валерий Мицкевич.

Дипломатическим отношениям между Беларусью и Арменией в этом году исполнится 30 лет.



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Теги: Минск
 
 
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