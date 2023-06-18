Силачи установили мировые рекорды на Кубке Содружества в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Международный турнир по силовым видам спорта прошел в Минске. На Кубке Содружества выступили спортсмены из Беларуси и России, сообщает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Гири по 40 килограммов в каждой руке. «Кровь кипит в жилах, в голову ударяет адреналин» – так свои ощущения описывает Виктор Мацур. Спортсмен поставил мировой рекорд по «белорусскому жиму». За пять минут поднял гири 47 раз.

«Когда лежишь под такими гирями, возникают смешанные ощущения, иногда хочется их просто поставить, но внутренний голос говорит не сдаваться. Есть цель поставлена, скрипя зубами, идешь к ней», – поделился председатель Национальной ассоциации пауэрлифтинга Беларуси Виктор Мацур.

Еще один мировой рекорд – на счету силача Вячеслава Хоронеко. Две гири по 24 килограмма он выжал лежа 91 раз. Спортсмен признается, секрет «суперсилы» в ежедневных тренировках на протяжении десятков лет. До этого атлет не раз становился чемпионом мира и отметился в Книге рекордов Гиннесса.

«С 1985 года и по сей день я профессионально занимаюсь гиревым спортом. Сначала был классический гиревой спорт – это толчок, рывок в течение 10 минут. После 1990-х годов я начал придумывать свои трюки», – говорит чемпион мира по гиревому спорту Вячеслав Хоронеко.

Король силачей Иван Поддубный

