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Силачи установили мировые рекорды на Кубке Содружества в Минске
18.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="100%" width="670">
Международный турнир по силовым видам спорта прошел в Минске. На Кубке Содружества выступили спортсмены из Беларуси и России, сообщает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Гири по 40 килограммов в каждой руке. «Кровь кипит в жилах, в голову ударяет адреналин» – так свои ощущения описывает Виктор Мацур. Спортсмен поставил мировой рекорд по «белорусскому жиму». За пять минут поднял гири 47 раз.
«Когда лежишь под такими гирями, возникают смешанные ощущения, иногда хочется их просто поставить, но внутренний голос говорит не сдаваться. Есть цель поставлена, скрипя зубами, идешь к ней», – поделился председатель Национальной ассоциации пауэрлифтинга Беларуси Виктор Мацур.
Еще один мировой рекорд – на счету силача Вячеслава Хоронеко. Две гири по 24 килограмма он выжал лежа 91 раз. Спортсмен признается, секрет «суперсилы» в ежедневных тренировках на протяжении десятков лет. До этого атлет не раз становился чемпионом мира и отметился в Книге рекордов Гиннесса.
Россиянин Сергей Рыкалин приехал в Беларусь, чтобы показать свои силы в пауэрлифтинге. Спортсмен поднял штангу весом 152,5 килограмма – это без малого в два раза тяжелее самого атлета.
«Это мое хобби, я уже не представляю свободное время без спортзала, без жима лежа. Этот турнир сам за себя говорит, кубок Беларуси и России много значит», – отметил кандидат в мастера спорта по жиму штанги лежа Сергей Рыкалин.
Все достижения спортсменов фиксируют международные судьи. Без них рекорды не действительны. Следят в первую очередь за техникой исполнения упражнений.
«Обязательно идет видеофиксация, чтобы всегда можно было оспорить спорные вопросы. Когда устанавливается рекорд, мы подтверждаем, что все было сделано в рамках правил», – пояснил судья Евгений Тульженко.
Всего в соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов. Уже через несколько месяцев белорусские силачи выступят в Москве. Это будет ответный визит.
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Достижения спортсменов фиксируют международные судьи, они внимательно следят за техникой исполнения упражнений.
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