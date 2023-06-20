Погода в СНГ: ветер повалил столбы в Казахстане, жара бьет рекорды в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

Высокий индекс ультрафиолетового излучения на юге и в центре России, а также

в регионах Северного Кавказа, Урала и Поволжья. Опасное солнце и в Московской области, сообщили в Гидрометцентре. Жителям рекомендуют не находиться на улице в послеполуденные часы до вечера. О погоде в других странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Дожди сбили жару на севере Казахстана. Но они пришли не одни: в компании грозы и сильного ветра до 20 метров в секунду. Испортилась погода и в других областях республики. На востоке и в горных районах – ливни с градом и шквалом. На автомагистрали Павлодар-Астана сильный ветер повалил несколько фонарных столбов. Они упали на трассу и перекрыли движение. Водители чудом не пострадали. Позже дорожники убрали фонари с автобана.

Зной в Сибири и ливни во Владивостоке: как погода испытывает на прочность россиян?

