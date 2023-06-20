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Погода в СНГ: ветер повалил столбы в Казахстане, жара бьет рекорды в Беларуси

20.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: ветер повалил столбы в Казахстане, жара бьет рекорды в Беларуси
 МТРК «Мир»

Высокий индекс ультрафиолетового излучения на юге и в центре России, а также
в регионах Северного Кавказа, Урала и Поволжья. Опасное солнце и в Московской области, сообщили в Гидрометцентре. Жителям рекомендуют не находиться на улице в послеполуденные часы до вечера. О погоде в других странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Дожди сбили жару на севере Казахстана. Но они пришли не одни: в компании грозы и сильного ветра до 20 метров в секунду. Испортилась погода и в других областях республики. На востоке и в горных районах – ливни с градом и шквалом. На автомагистрали Павлодар-Астана сильный ветер повалил несколько фонарных столбов. Они упали на трассу и перекрыли движение. Водители чудом не пострадали. Позже дорожники убрали фонари с автобана.

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Армения

В Армению прорвались дожди. Местами с градом и грозой. На северо-востоке республики, в городе Иджеван, после яростного ливня начался потоп. Вода хлынула на улицы. Ливневки не справились с потоками.

Кыргызстан

Штормовое предупреждение действует и в Кыргызстане. Локальные ливни в некоторых областях республики. В центре непогоды и горные районы. Там высокий риск схода селей. На востоке страны, в Иссык-Кульской области, из-за сильных дождей реки вышли из берегов и затопили поля. Фермеры зафиксировали масштабы разлива: пострадал урожай картофеля.

Беларусь

В Беларуси – жара. Сегодня температура воздуха местами поднялась до плюс 30. Освежают лишь кратковременные дожди. Они пройдут на большей части территории страны. От зноя страдают и животные в столичном зоопарке. Для них проводят охлаждающие процедуры. Медведям наливают в бассейн холодную воду, на десерт предлагают мороженое. Для птиц сделали домики с тенью. А в вольерах, где обитают копытные, водой обливают скалы.



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