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Погода в СНГ: ветер повалил столбы в Казахстане, жара бьет рекорды в Беларуси
20.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
Высокий индекс ультрафиолетового излучения на юге и в центре России, а также
Казахстан
Дожди сбили жару на севере Казахстана. Но они пришли не одни: в компании грозы и сильного ветра до 20 метров в секунду. Испортилась погода и в других областях республики. На востоке и в горных районах – ливни с градом и шквалом. На автомагистрали Павлодар-Астана сильный ветер повалил несколько фонарных столбов. Они упали на трассу и перекрыли движение. Водители чудом не пострадали. Позже дорожники убрали фонари с автобана.
В Армению прорвались дожди. Местами с градом и грозой. На северо-востоке республики, в городе Иджеван, после яростного ливня начался потоп. Вода хлынула на улицы. Ливневки не справились с потоками.
Кыргызстан
Штормовое предупреждение действует и в Кыргызстане. Локальные ливни в некоторых областях республики. В центре непогоды и горные районы. Там высокий риск схода селей. На востоке страны, в Иссык-Кульской области, из-за сильных дождей реки вышли из берегов и затопили поля. Фермеры зафиксировали масштабы разлива: пострадал урожай картофеля.
Беларусь
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