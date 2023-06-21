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На минском автозаводе построят новый цех
21.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На минском автомобильном заводе построят новый производственный корпус. Об этом заявила председатель Совета республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова, передает телеканал «МИР 24».
После реконструкции на заводе смогут производить на три тысячи больше автомобилей в год. Это автобусы, большегрузы и спецтехника. Такая потребность возникла из-за растущего экспорта. Только пассажирского транспорта странам-партнерам отправляют 90 процентов от объема производства. Больше всего в белорусских автобусах ездят в России.
На совещании по развитию предприятия рассказали, что ставка делается на импортозамещение. Завод попал под санкции США и Евросоюза. Но выход нашли быстро. Производство некоторых комплектующих наладили в Беларуси. Из дружественных стран поставляют двигатели и трансмиссии.
На финансирование проекта выделили деньги из инновационного фонда Минска.
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После реконструкции на заводе смогут производить на три тысячи больше автомобилей в год.
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