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«Поезд памяти» прибыл в Нижний Новгород
27.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
В Нижний Новгород прибыл «Поезд памяти». Это часть уникальной
Контрольная точка маршрута – город трудовой доблести и славы Нижний Новгород. Состав, на который не продают билеты, проехал почти половину пути. Пассажиры свое путешествие называют не только «Поездом памяти», но и поездом дружбы.
«Уже прошла неделя, как мы едем на этом поезде. А кажется, как будто идет второй день, и мы вот только-только со всеми подружились», – сказала участница акции «Поезд памяти» из Благовещенска Анастасия Иванова.
В городе на Волге школьникам из Армении, Беларуси, Кыргызстана и России провели экскурсию по знаковым местам – Нижегородскому Кремлю, Чкаловской лестнице и музеям. Ведь «Поезд памяти» – это культурно-образовательный проект глав верхних палат парламентов Союзного государства.
«Таких проектов много быть не может. Мы должны делать все, чтобы дети, которые придут нам на смену, были подготовлены и дальше передавали из поколения в поколение ту память, которую мы смогли сохранить», – считает председатель Гродненского областного объединения профсоюзов, куратор проекта «Поезд Памяти» Виктор Лискович.
В графике 14 городов России и Беларуси, где проходили самые тяжелые бои. В этом маршруте каждая остановка со смыслом. Стартовал поезд 22 июня из Брестской крепости, где в 1941 году началась Великая Отечественная война. Участники говорят, это лучший урок истории в их жизни.
«Объединяет всех участников память о прошлом, которая не забывается и которая несется поколениями в настоящее и будущее», – сказал участник акции «Поезд памяти» из Нижнего Новгорода Матвей Поняев.
«Мне очень важно знать историю, потому что это история моих предков, я обязана это знать», – отметила участница акции «Поезд памяти» из Кыргызстана Лола Сидоренко.
Всего школьники проедут больше девяти тысяч километров. Впереди еще неделя пути. Конечной остановкой станет город-герой Москва. Туда специальный поезд прибудет 6 июля.
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Маршрут проложен по городам России и Беларуси, связанным со сражениями в годы Великой Отечественной войны.
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