ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Поезд памяти» прибыл в Нижний Новгород

27.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Поезд памяти» прибыл в Нижний Новгород
 МТРК «Мир»

В Нижний Новгород прибыл «Поезд памяти». Это часть уникальной патриотической акции для школьников из нескольких стран СНГ. Маршрут проложили по городам России и Беларуси, связанным с историческими сражениями Великой Отечественной войны, передает корреспондент «МИР 24» Дмитрий Каратаев.

Контрольная точка маршрута – город трудовой доблести и славы Нижний Новгород. Состав, на который не продают билеты, проехал почти половину пути. Пассажиры свое путешествие называют не только «Поездом памяти», но и поездом дружбы.

«Уже прошла неделя, как мы едем на этом поезде. А кажется, как будто идет второй день, и мы вот только-только со всеми подружились», – сказала участница акции «Поезд памяти» из Благовещенска Анастасия Иванова.

В городе на Волге школьникам из Армении, Беларуси, Кыргызстана и России провели экскурсию по знаковым местам – Нижегородскому Кремлю, Чкаловской лестнице и музеям. Ведь «Поезд памяти» – это культурно-образовательный проект глав верхних палат парламентов Союзного государства.

Города-герои

Как Минск пережил 1100 дней оккупации?

«Таких проектов много быть не может. Мы должны делать все, чтобы дети, которые придут нам на смену, были подготовлены и дальше передавали из поколения в поколение ту память, которую мы смогли сохранить», – считает председатель Гродненского областного объединения профсоюзов, куратор проекта «Поезд Памяти» Виктор Лискович.

В графике 14 городов России и Беларуси, где проходили самые тяжелые бои. В этом маршруте каждая остановка со смыслом. Стартовал поезд 22 июня из Брестской крепости, где в 1941 году началась Великая Отечественная война. Участники говорят, это лучший урок истории в их жизни.

«Объединяет всех участников память о прошлом, которая не забывается и которая несется поколениями в настоящее и будущее», – сказал участник акции «Поезд памяти» из Нижнего Новгорода Матвей Поняев.

«Мне очень важно знать историю, потому что это история моих предков, я обязана это знать», – отметила участница акции «Поезд памяти» из Кыргызстана Лола Сидоренко.

Всего школьники проедут больше девяти тысяч километров. Впереди еще неделя пути. Конечной остановкой станет город-герой Москва. Туда специальный поезд прибудет 6 июля.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Маршрут проложен по городам России и Беларуси, связанным со сражениями в годы Великой Отечественной войны.
 
Новости дня
Новости разные
 
Как с помощью одного ИТ-решения экономить по 2 часа работы сотрудника ежедневно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.06.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика