«Поезд памяти» прибыл в Нижний Новгород

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

В Нижний Новгород прибыл «Поезд памяти». Это часть уникальной патриотической акции для школьников из нескольких стран СНГ . Маршрут проложили по городам России и Беларуси, связанным с историческими сражениями Великой Отечественной войны, передает корреспондент «МИР 24» Дмитрий Каратаев.

Контрольная точка маршрута – город трудовой доблести и славы Нижний Новгород. Состав, на который не продают билеты, проехал почти половину пути. Пассажиры свое путешествие называют не только «Поездом памяти», но и поездом дружбы.

«Уже прошла неделя, как мы едем на этом поезде. А кажется, как будто идет второй день, и мы вот только-только со всеми подружились», – сказала участница акции «Поезд памяти» из Благовещенска Анастасия Иванова.

В городе на Волге школьникам из Армении, Беларуси, Кыргызстана и России провели экскурсию по знаковым местам – Нижегородскому Кремлю, Чкаловской лестнице и музеям. Ведь «Поезд памяти» – это культурно-образовательный проект глав верхних палат парламентов Союзного государства.