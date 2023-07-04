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Лукашенко предложил подумать над созданием платформы ШОС для молодежи
04.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что при поддержке стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Беларусь в ближайшее время сможет стать полноправным членом организации.
Лукашенко добавил, что Минск также готов развивать взаимодействие с ШОС по таким вопросам, как борьба с кибератаками и распространением фейков в информационной среде, обмен технологиями, обучение специалистов, производство удобрений, обеспечение продовольственной безопасности.
По словам главы государства, Беларусь всегда выступала за сопряжение интеграционных форматов ШОС, ЕАЭС и БРИКС. Также страна поддерживает создание молодежной платформы ШОС, поскольку реализовывать многие обсуждаемые проекты предстоит именно нынешнему молодому поколению, отметил Лукашенко.
Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон на саммите Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества выступил с инициативой о разработке
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Белорусский лидер уверен, что республика при поддержке стран-участниц ШОС в ближайшее время сможет стать полноправным членом организации.
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