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Лукашенко предложил подумать над созданием платформы ШОС для молодежи

04.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что при поддержке стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Беларусь в ближайшее время сможет стать полноправным членом организации.

«Уверен, при поддержке всех стран-членов Беларусь в ближайшее время также присоединится в качестве полноправного участника к ШОС. Мы соответствующую работу провели», – отметил глава государства, выступая на саммите организации, который проходит в формате видеоконференции.

Почему ШОС способна изменить мировую конфигурацию

Пояснения политолога
По мнению белорусского лидера, приход в ШОС такого мощного государства-члена, как Иран, и новых партнеров по диалогу – ОАЭ, Кувейта и Мьянмы, сделает организацию еще более эффективной и сплоченной.

Лукашенко добавил, что Минск также готов развивать взаимодействие с ШОС по таким вопросам, как борьба с кибератаками и распространением фейков в информационной среде, обмен технологиями, обучение специалистов, производство удобрений, обеспечение продовольственной безопасности.

По словам главы государства, Беларусь всегда выступала за сопряжение интеграционных форматов ШОС, ЕАЭС и БРИКС. Также страна поддерживает создание молодежной платформы ШОС, поскольку реализовывать многие обсуждаемые проекты предстоит именно нынешнему молодому поколению, отметил Лукашенко.

«Все наши планы рискуют остаться на бумаге, если мы не усилим работу с подрастающим поколением. Многое из того, что мы сейчас обсуждаем, будут реализовывать сегодняшние студенты. Нужно подумать над созданием платформы ШОС для молодежи», – заключил президент Беларуси.

Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон на саммите Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества выступил с инициативой о разработке концепции расширения ШОС на среднесрочную перспективу.



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Теги: Минск
 
 
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Белорусский лидер уверен, что республика при поддержке стран-участниц ШОС в ближайшее время сможет стать полноправным членом организации.
 
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