Лукашенко предложил подумать над созданием платформы ШОС для молодежи

Лукашенко добавил, что Минск также готов развивать взаимодействие с ШОС по таким вопросам, как борьба с кибератаками и распространением фейков в информационной среде, обмен технологиями, обучение специалистов, производство удобрений, обеспечение продовольственной безопасности.

По словам главы государства, Беларусь всегда выступала за сопряжение интеграционных форматов ШОС, ЕАЭС и БРИКС. Также страна поддерживает создание молодежной платформы ШОС, поскольку реализовывать многие обсуждаемые проекты предстоит именно нынешнему молодому поколению, отметил Лукашенко.

«Все наши планы рискуют остаться на бумаге, если мы не усилим работу с подрастающим поколением. Многое из того, что мы сейчас обсуждаем, будут реализовывать сегодняшние студенты. Нужно подумать над созданием платформы ШОС для молодежи», – заключил президент Беларуси.