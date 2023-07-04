Лукашенко: ШОС может рассчитывать на Беларусь как крупнейшего экспортера удобрений и продовольствия

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Официальный сайт президента Республики Беларусь

Совет глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества прошел в онлайн-формате. В условиях обострения проблем глобальной продовольственной безопасности государства ШОС могут рассчитывать на Беларусь как одного из крупнейших экспортеров удобрений и продовольствия, заявил на заседании Александр Лукашенко, передает «МИР 24».



Республика готовится к вступлению в ШОС в качестве полноправного участника. Александр Лукашенко выразил надежду на поддержку всех членов организации в этом процессе и указал на актуальные проблемы международной повестки.

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