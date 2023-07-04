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Лукашенко: ШОС может рассчитывать на Беларусь как крупнейшего экспортера удобрений и продовольствия
04.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Официальный сайт президента Республики Беларусь
Совет глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества прошел в онлайн-формате. В условиях обострения проблем глобальной продовольственной безопасности государства ШОС могут рассчитывать на Беларусь как одного из крупнейших экспортеров удобрений и продовольствия, заявил на заседании Александр Лукашенко, передает «МИР 24».
Белорусский лидер призвал к сотрудничеству в области информационной безопасности. Предложил создать большое евразийское партнерство с дружественными странами, наладить систему трансфера технологий. Александр Лукашенко предлагает усилить работу в области кибербезопасности, укрепить культурные связи на просторах ШОС и активизировать взаимодействие с молодежью.
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