ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко: ШОС может рассчитывать на Беларусь как крупнейшего экспортера удобрений и продовольствия

04.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко: ШОС может рассчитывать на Беларусь как крупнейшего экспортера удобрений и продовольствия
 Официальный сайт президента Республики Беларусь

Совет глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества прошел в онлайн-формате. В условиях обострения проблем глобальной продовольственной безопасности государства ШОС могут рассчитывать на Беларусь как одного из крупнейших экспортеров удобрений и продовольствия, заявил на заседании Александр Лукашенко, передает «МИР 24».

Республика готовится к вступлению в ШОС в качестве полноправного участника. Александр Лукашенко выразил надежду на поддержку всех членов организации в этом процессе и указал на актуальные проблемы международной повестки.

Почему ШОС способна изменить мировую конфигурацию

Пояснения политолога
«Мы видим полный слом всех правил и понятий, поэтому неудивительно, что Шанхайская организация сотрудничества вынуждена еще больше фокусироваться не на вопросах экономики, а на проблемах безопасности и стабильности в регионе. Твердо отстаивая принципы построения справедливого мира для всех без исключения государств, Минск на различных международных площадках постоянно проводит работу по поиску компромиссных решений и развязок», – заявил Александр Лукашенко.

Белорусский лидер призвал к сотрудничеству в области информационной безопасности. Предложил создать большое евразийское партнерство с дружественными странами, наладить систему трансфера технологий. Александр Лукашенко предлагает усилить работу в области кибербезопасности, укрепить культурные связи на просторах ШОС и активизировать взаимодействие с молодежью.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Республика готовится к вступлению в организацию в качестве полноправного участника.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко предложил подумать над созданием платформы ШОС для молодежи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.07.2023
Mir24.TV Belarus
04.07.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика