О чем пишут мировые СМИ: смертельное наводнение в Индии и суд над Кевином Спейси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Количество погибших от наводнений в Индии достигло 67 человек. Уровень воды в реке Ямуна (притоке Ганга, протекающем неподалеку от Дели) поднялся до рекордно высокого уровня за всю историю, сообщает CNN . Он составил 208,57 м (около 684 футов). Около 30 тысяч человек, проживающих на берегах реки, были эвакуированы, в Дели были закрыты школы и офисы, возникла угроза перебоев в водоснабжении. В Индии в разгаре сезон муссонов, который длится с апреля по сентябрь. Проливные дожди вызвали наводнения и оползни.

Голливудский актер Кевин Спейси выступил в британском суде, где ему предъявили обвинения в сексуальном насилии и непристойном поведении. В ходе дачи показаний он не признал вины, сообщает The Guardian . Впервые обвинения в адрес Спейси прозвучали в 2017 году. Актер рассказал, что после этого «потерял все за считанные дни»: работу, контракты, репутацию, состояние уменьшилось из-за растущих судебных счетов. При этом он отрицал, что когда-либо применял к кому-либо насилие. Судебное разбирательство продолжается.

В Казахстане полностью потушили пожар в Абайской области. На ликвидацию огня ушел месяц, сообщает «Казахстанская правда» . Крупный лесной пожар вспыхнул 8 июня в природном резервате «Семей орманы» в Бородулихинском районе. Локализовать пожар удалось только к 14 июня. К настоящему моменту процесс горения и тления полностью прекращен. Площадь выгоревшего участка составила 60 тысяч га. На тушении пожара погибли 14 человек.

Город Кобрин в Беларуси 15 июля отметит 736-летие. Накануне в Кобринском районе откроют мемориал в честь младшего сержанта Петра Шмыгова, погибшего в первые дни Великой Отечественной войны, сообщает БелТА . Еще одна церемония пройдет 15 июля, на набережной в Кобрине будет открыта воркаут-площадка. Открытие праздника состоится в полдень во Дворце культуры. Запланированы ярмарка ремесел, выставки, концерты и народные гуляния.