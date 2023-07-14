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О чем пишут мировые СМИ: смертельное наводнение в Индии и суд над Кевином Спейси
14.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Количество погибших от наводнений в Индии достигло 67 человек. Уровень воды в реке Ямуна (притоке Ганга, протекающем неподалеку от Дели) поднялся до рекордно высокого уровня за всю историю, сообщает
Голливудский актер Кевин Спейси выступил в британском суде, где ему предъявили обвинения в сексуальном насилии и непристойном поведении. В ходе дачи показаний он не признал вины, сообщает
В Казахстане полностью потушили пожар в Абайской области. На ликвидацию огня ушел месяц, сообщает
Город Кобрин в Беларуси 15 июля отметит 736-летие. Накануне в Кобринском районе откроют мемориал в честь младшего сержанта Петра Шмыгова, погибшего в первые дни Великой Отечественной войны, сообщает
Легкоатлеты из Туркменистана примут участие в чемпионате Азии. Соревнования состоятся в Бангкоке (Таиланд) с 12 по 16 июля, сообщает
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Число жертв наводнений в Индии превысило 60 человек. Актер Кевин Спейси дал показания в британском суде.
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