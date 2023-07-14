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О чем пишут мировые СМИ: смертельное наводнение в Индии и суд над Кевином Спейси

14.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Количество погибших от наводнений в Индии достигло 67 человек. Уровень воды в реке Ямуна (притоке Ганга, протекающем неподалеку от Дели) поднялся до рекордно высокого уровня за всю историю, сообщает CNN. Он составил 208,57 м (около 684 футов). Около 30 тысяч человек, проживающих на берегах реки, были эвакуированы, в Дели были закрыты школы и офисы, возникла угроза перебоев в водоснабжении. В Индии в разгаре сезон муссонов, который длится с апреля по сентябрь. Проливные дожди вызвали наводнения и оползни.

Голливудский актер Кевин Спейси выступил в британском суде, где ему предъявили обвинения в сексуальном насилии и непристойном поведении. В ходе дачи показаний он не признал вины, сообщает The Guardian. Впервые обвинения в адрес Спейси прозвучали в 2017 году. Актер рассказал, что после этого «потерял все за считанные дни»: работу, контракты, репутацию, состояние уменьшилось из-за растущих судебных счетов. При этом он отрицал, что когда-либо применял к кому-либо насилие. Судебное разбирательство продолжается.

В Казахстане полностью потушили пожар в Абайской области. На ликвидацию огня ушел месяц, сообщает «Казахстанская правда». Крупный лесной пожар вспыхнул 8 июня в природном резервате «Семей орманы» в Бородулихинском районе. Локализовать пожар удалось только к 14 июня. К настоящему моменту процесс горения и тления полностью прекращен. Площадь выгоревшего участка составила 60 тысяч га. На тушении пожара погибли 14 человек.

Город Кобрин в Беларуси 15 июля отметит 736-летие. Накануне в Кобринском районе откроют мемориал в честь младшего сержанта Петра Шмыгова, погибшего в первые дни Великой Отечественной войны, сообщает БелТА. Еще одна церемония пройдет 15 июля, на набережной в Кобрине будет открыта воркаут-площадка. Открытие праздника состоится в полдень во Дворце культуры. Запланированы ярмарка ремесел, выставки, концерты и народные гуляния.

Легкоатлеты из Туркменистана примут участие в чемпионате Азии. Соревнования состоятся в Бангкоке (Таиланд) с 12 по 16 июля, сообщает Turkmenportal. В соревнованиях примет участие команда под руководством старшего тренера Баймырата Аширмурадова. Спортсмены выступят в таких дисциплинах, как бег на 100 метров, метание молота и метание копья.



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Число жертв наводнений в Индии превысило 60 человек. Актер Кевин Спейси дал показания в британском суде.
 
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