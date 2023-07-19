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Почему у бизнеса воруют персональные данные клиентов и как защитить свою компанию: советы специалиста по информационной безопасности
19.07.2023 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Сообщения о том, что очередная компания потеряла персональные данные клиентов, появляются с пугающей регулярностью. Только за неполный июль стало известно о трех крупных «сливах» — злоумышленники украли и выставили на продажу данные клиентов «Острова чистоты», «Буслика» и «Юркас». Что делать, чтобы ваша компания не стала жертвой злоумышленников? Как защитить персональные данные ваших клиентов? «Про бизнес» узнал об этом у директора по информационной безопасности ActiveCloud Антона Грецкого.
— Почему защита данных для компаний сейчас особенно актуальна?
— Я бы не сказал, что защита персональных данных стала актуальна только сейчас, это достаточно давняя история. Возможно, интерес к этой теме усилился на волне частых взломов корпоративной информации.
— Кто в Беларуси контролирует эту сферу?
— 15 ноября 2021 года у нас появился Национальный центр по защите персональных данных. Это оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь. Он и занимается регулированием, учетом и контролем подобных инцидентов.
— Почему бизнесу важно защищать информацию?
— Можно выделить 3 основные причины, почему этому надо уделить особое внимание:
1. Ответственность — в случае крупных инцидентов Национальный центр по защите персональных данных может приостановить ваш бизнес.
2. Финансовые потери — в случае утери данных, технологий или финансовой документации бизнес понесет ощутимые финансовые издержки.
3. Репутационные риски. Не все можно посчитать в деньгах, но утеря данных также отражается на репутации бизнеса.
— Какие примеры утечек данных вы можете привести и чем они грозят бизнесу?
- Компания оказывала услуги по сбору персональных данных для крупных медцентров. Допустим, вам нужно было записать к врачу, и вы заходили на сайт медцентра, выбирали врача, вносили свои данные через этот сервис. Полгода назад у них произошла
В июле 2023 года произошло сразу 3 крупных потери данных:
— В чем заключается риск для пользователя, данные которого «утекли»?
— Ценность персональных данных в том, что они позволяют злоумышленнику осуществлять какие-либо действия от лица того, чьи персональные данные были указаны — то есть прикрыться ими, как ширмой. Например, от вашего имени могут оформляться какие-то договоры, регистрировать какие-то страницы.
Опять же — на вас могут взять кредит или оформить поручительство. Это в Беларуси для этого нужно прийти в банк. А в некоторых странах (допустим, Сербии, Албании) достаточно заполнить набор персональных данных какого-то человека, чтобы «повесить» на него кредит или оплату за какие-то услуги.
— Каких киберугроз нужно опасаться компаниям?
— Самая популярная киберугроза в отношении компании — это фишинг.
Идея фишинга — заслать работнику компании (желательно далекому от IT —
В письме будет приложение в виде Excel-файла, который наивная жертва откроет прочитать. А там лежит макрос — специально исполняемый код, который прописывается и что-то делает в вашем компьютере, пока вы работаете, — ворует трафик, копирует данные, предоставляет доступы.
Есть cross site script-мошенничество — когда вас перекидывает с правильного сайта на фальшивый. Бывают различного рода зловредные вирусы, которые могут попадать в компанию по почте с какими-то тестовыми версиями. Часто их доставляют в компанию сами работники — многие любят на работе что-то скачивать с непонятных сайтов, например, фильм на выходной.
Есть хакерские атаки, связанные с набором пароля. Они до сих пор эффективны, потому что многие все еще ставят пароли «чтобы не забыть», например 1−2−3−4−5−6 или дату своего рождения. Естественно, эти пароли очень быстро подбираются, даже взламывать ничего не надо.
— С чем связано то, что злоумышленники получают доступ к клиентской информации?
— Чаще всего это связано с тем, что владельцы ресурсов считают «Ну, нас-то это не коснется!» и уделяют недостаточно внимания информационной безопасности. Большинство компаний, даже если видят следы взлома, пытаются самостоятельно решить эти вопросы. Но далеко не в каждом бизнесе есть специалист, который имеет достаточные компетенции противостоять краже данных.
Что нужно делать? Для начала, вести просветительскую работу с персоналом, обучать их, провести аттестацию. К примеру, все наши сотрудники знают, что «странное письмо» от неизвестного отправителя не нужно открывать, а надо сразу выслать мне на проверку.
У многих компаний потеря данных происходит также из-за отсутствия или устаревания инструментария для защиты.
— Какие именно данные и почему становятся мишенью для мошенников? Как это предотвратить?
— Наиболее уязвимо для мошенников все, что «торчит» в интернете. Это может быть сайт, база данных, корпоративный портал. Но если ваши информационные системы не представлены в интернете, это еще не значит, что данные в безопасности. В таких случаях используется социальная инженерия — злоумышленники пытаются найти работников внутри компании, которых можно мотивировать как-то эти данные достать.
Злоумышленников интересует в первую очередь то, где лежат деньги, — все, что связано с банками и финансами. Причина взломов номер два — это «заказуха» со стороны конкурентов, чтобы создать компании проблемы. Ну и третья причина — желание хакеров самоутвердиться или месть со стороны бывшего сотрудника компании (например, сисадмина), с которым плохо расстались.
Против этого работает система мониторинга — правильно настроенный доступ к любым активам компании, логирование этого доступа, возможность контролировать, кто запрашивал данные, кто их выкачивал. К сожалению, у многих компаний этого нет.
— Какие новые тренды киберугроз возникли в последнее время? К чему это приводит?
— Нужно отдельно отметить угрозы, связанные с удаленной работой. Во время пандемии большое количество работников стали подключаться к корпоративным ресурсам по удаленным каналам. Часто это открытые незащищенные каналы доступа, с простыми паролями.
Конечно, и для удаленной работы компания может сделать безопасное соединение. Но это стоит денег. Вот и получается, что покупаются 1−2 лицензии или несколько каналов, на которых «сидят» 20 человек. Это медленно и неудобно, в итоге люди начинают подключаться по незащищенным каналам — и результат предсказуем. По большому счету, утеря данных в этом случае происходит из-за желания компании сэкономить. Конечно, разумный баланс должен быть. Но нужно осознавать, что будет, если вопросам безопасности не будут уделяться особое внимание.
— Антон, а как искусственный интеллект может помогать злоумышленникам?
— Я бы сказал, что это достаточно хайповый вопрос. Я слышал разные истории про то, что сейчас искусственный интеллект может писать код по запросам. Насколько это качественно происходит, я не знаю. Но если ИИ может писать хакерам скрипты и качественный код, то это, безусловно, облегчит им работу.
— Так что бы вы посоветовали сделать компаниям для защиты данных?
— Любое построение информационной безопасности начинается с аудита. На это надо выделить бюджет и обратиться к какой-то экспертной компании, которая скажет, что у вас происходит и в чем могут возникнуть проблемы.
Отчет после качественного аудита обычно содержит подробный «дорожную карту» того, что нужно сделать. Скорее всего, там будут задачи обеспечить информационную безопасность, конфиденциальность, целостность и доступность информации.
Наше законодательство говорит о том, что информационные системы, которые обрабатывают информацию ограниченного распространения, должны эксплуатироваться с применением аттестованной системы защиты информации. В среднем по рынку такая аттестация стоит около 25 тысяч BYN и проводится около 4 месяцев.
— В чем преимущества «облачных» решений для защиты?
— Когда вы пытается все это организовать на своих ресурсах, вы должны быть готовы к тому, что это достаточно затратно и по деньгам, и по времени. К тому же часть европейских брендов перекрыли продажи своих товаров в Беларусь и РФ. Итого проект по информационной безопасности в отдельно взятой компании может стоить около $ 300 тысяч, а по сроку развертывания занять около года.
Также важны квалифицированные сотрудники — безопасность сама себя не защитит, нужны люди, которые все это настраивают, конфигурируют, за этим следят. Для начала их нужно найти и нанять (что уже квест!), а потом всем им платить немалую зарплату.
Сложность прогнозирования — неизвестно, какие мощности вам понадобятся уже через год и в каком объеме.
Ответственность — вы и только вы будете виноваты, если что-то случится с вашими данными.
Более простой способ — проанализировать предложения на рынке облачных сервисов и начать работать с одним из них. В этом случае работу можно начать практически сразу, без года на подготовку и значительных вложений. Вы экономите время и точно понимаете, какую сумму в месяц инвестируете на обеспечение безопасности данных своей компании.
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Почему у бизнеса воруют персональные данные клиентов и как защитить свою компанию: советы специалиста по информационной безопасности
Сообщения о том, что очередная компания потеряла персональные данные клиентов, появляются с пугающей регулярностью. Только за неполный июль стало известно о трех...
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