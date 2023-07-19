Чемпионат по пожарно-спасательному спорту стартовал в Беларуси

«Это очень техничный вид и в нем важна слаженность действий. Где-то не зажаться, где-то расслабиться вовремя и все движения должны быть скоординированы. Здесь должна присутствовать у каждого спортсмена сила атлета, гибкость гимнаста и быстрота легкоатлета», – отметил представитель команды Университета гражданской защиты МЧС Беларуси Максим Шевелев.

Побороться за медали приехало больше сотни спортсменов со всей страны. Впереди их ждут еще несколько дисциплин: преодоление стометровой полосы препятствий, пожарная эстафета, боевое развертывание. Этот чемпионат – контрольный старт перед международными состязаниями.

«Это заключительный этап перед подготовкой к чемпионату мира, который в августе месяце принимает среди юниоров Саранск. И основной старт, которым заканчивается спортивный сезон, чемпионат мира в Стамбуле», – рассказал преподаватель кафедры физической подготовки и спорта Университета гражданской защиты МЧС Беларуси Виктор Зырянов.

На главные соревнования года в Турцию поедут мужская и женская взрослые сборные. Весь август у спортсменов будут сборы с ежедневными тренировками.