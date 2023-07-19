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Чемпионат по пожарно-спасательному спорту стартовал в Беларуси

19.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Чемпионат по пожарно-спасательному спорту стартовал в Беларуси
 МТРК «Мир»

В Беларуси проходит чемпионат по пожарно-спасательному спорту. Соревнования приурочили к 170-летию пожарной службы страны. Сегодня в столице прошел первый этап состязаний – подъем по штурмовой лестнице, сообщает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Команда «Марш!» – и через несколько секунд участники в окне второго этажа. Эта дисциплина называется подъем по штурмовой лестнице. В пожарно-спасательном спорте с нее начинаются все чемпионаты.

«Вид спорта не совсем женственный, я бы сказала, мы бегаем в касках. Не нарядиться, так сказать. Мы на второй этаж только бегаем и без лестницы, а мужчины бегают с лестницей и на четвертый этаж учебной башни», – рассказала мастер спорта международного класса по пожарно-спасательному спорту Кристина Кишкурно.

Мужская версия упражнения сложнее. С лестницей нужно добежать до дома, прикрепить к окну второго этажа, а затем перебросить ее на четвертый. Любое лишнее движение – потеря времени или падение.

«Это очень техничный вид и в нем важна слаженность действий. Где-то не зажаться, где-то расслабиться вовремя и все движения должны быть скоординированы. Здесь должна присутствовать у каждого спортсмена сила атлета, гибкость гимнаста и быстрота легкоатлета», – отметил представитель команды Университета гражданской защиты МЧС Беларуси Максим Шевелев.

Побороться за медали приехало больше сотни спортсменов со всей страны. Впереди их ждут еще несколько дисциплин: преодоление стометровой полосы препятствий, пожарная эстафета, боевое развертывание. Этот чемпионат – контрольный старт перед международными состязаниями.

«Это заключительный этап перед подготовкой к чемпионату мира, который в августе месяце принимает среди юниоров Саранск. И основной старт, которым заканчивается спортивный сезон, чемпионат мира в Стамбуле», – рассказал преподаватель кафедры физической подготовки и спорта Университета гражданской защиты МЧС Беларуси Виктор Зырянов.

На главные соревнования года в Турцию поедут мужская и женская взрослые сборные. Весь август у спортсменов будут сборы с ежедневными тренировками.

Юбилейную дату пожарная служба Беларуси отметит уже в эту субботу. К 170-летию в столице пройдет праздничный парад, выставки техники и мастер-классы.



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Соревнования приурочили к 170-летию пожарной службы страны. Побороться за медали приехало больше сотни спортсменов со всей республики.
 
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