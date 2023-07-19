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Чемпионат по пожарно-спасательному спорту стартовал в Беларуси
19.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
В Беларуси проходит чемпионат по пожарно-спасательному спорту. Соревнования приурочили к 170-летию пожарной службы страны. Сегодня в столице прошел первый этап состязаний – подъем по штурмовой лестнице, сообщает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
Команда «Марш!» – и через несколько секунд участники в окне второго этажа. Эта дисциплина называется подъем по штурмовой лестнице. В пожарно-спасательном спорте с нее начинаются все чемпионаты.
«Это очень техничный вид и в нем важна слаженность действий. Где-то не зажаться, где-то расслабиться вовремя и все движения должны быть скоординированы. Здесь должна присутствовать у каждого спортсмена сила атлета, гибкость гимнаста и быстрота легкоатлета», – отметил представитель команды Университета гражданской защиты МЧС Беларуси Максим Шевелев.
Побороться за медали приехало больше сотни спортсменов со всей страны. Впереди их ждут еще несколько дисциплин: преодоление стометровой полосы препятствий, пожарная эстафета, боевое развертывание. Этот чемпионат – контрольный старт перед международными состязаниями.
На главные соревнования года в Турцию поедут мужская и женская взрослые сборные. Весь август у спортсменов будут сборы с ежедневными тренировками.
Юбилейную дату пожарная служба Беларуси отметит уже в эту субботу. К 170-летию в столице
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Соревнования приурочили к 170-летию пожарной службы страны. Побороться за медали приехало больше сотни спортсменов со всей республики.
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