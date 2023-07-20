|
Думайте о том, что вам выгодно, а не о том, что будет тешить ваше самолюбие. 5 важных выводов из неудач в бизнесе
20.07.2023 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Неудачи в бизнесе — это часть пути к успеху. О них тяжело говорить, в них стыдно признаваться (особенно самому себе), но делать выводы — просто необходимо. На конференции «FAKAП NIGHT: ИНСАЙТЫ 2023» прозвучало немало реальных историй о провалах предпринимателей. «Про бизнес» собрал 5 важных выводов из этих кейсов.
Партнеры конференции:
Вывод № 1
Если вас настигла неудача, в первую очередь возьмите себя в руки. Это может звучать банально, но большинству людей в сложных ситуациях не хватает именно хладнокровия, спокойствия. А эмоции, как известно, очень плохой советчик…
Вывод № 2
За все, что с вами происходит, несете ответственность только вы сами. Не нужно искать виноватых. Те, кто считает внешние условия определяющими в своей жизни, ставят себя на самый низкий уровень развития. И удерживают себя на нем. Обстоятельства и результаты человек создает себе сам.
Вывод № 3
Если вы начинаете работу с новым партнером, уделите особое внимание контролю с ежедневным отчетом по оплатам. При малейших задержках переводите его на предоплату.
Вывод № 4
Гордыня — плохое качество для бизнесмена. Не всегда стоит стремиться, следуя наставлению Стива Джобса, «оставить вмятину во Вселенной». Лучше реально оценивать свои возможности и делать то, что вам под силу, а не постоянно витать в облаках. Эти мечты не принесут вам денег. В первую очередь нужно думать о том, что вам выгодно, а не о том, что будет тешить ваше самолюбие.
Вывод № 5
Не стоит начинать партнерский бизнес, если вы четко не определили, кто будет в нем локомотивом. Считать прибыль любят все, а вот заниматься операционкой и «тянуть проект» — единицы. Если никто не хочет брать на себя ответственность, то лучше от такого «партнерства» отказаться и потратить свои силы на что-то более интересное и важное.
Смотрите также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Думайте о том, что вам выгодно, а не о том, что будет тешить ваше самолюбие. 5 важных выводов из неудач в бизнесе
Неудачи в бизнесе - это часть пути к успеху. О них тяжело говорить, в них стыдно признаваться (особенно самому себе), но делать выводы - просто необходимо. На...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)