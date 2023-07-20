Приемная кампания в вузы началась в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В вузах Беларуси стартовала приемная кампания. Чуть больше недели университеты будут принимать документы от абитуриентов на бюджетные и платные формы обучения. Обо всех нововведениях узнала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

С первых дней приемной кампании списки кандидатов на бюджетные места заполняют очень быстро. Самые активные абитуриенты – будущие медики и учителя. Педагогические вузы принимают документы с опережением средней цифры по республике.

Приемная комиссия белорусского педуниверситета работает без перерыва. С утра до вечера сюда несут сертификаты экзаменов и аттестаты. У некоторых абитуриентов документов больше. Это выпускники педагогических классов. Поступать они могут без экзаменов, но с условиями: балл по профильному предмету не ниже восьми, рекомендация, собеседование и портфолио.

«Портфолио работ имеет четыре раздела. Первый раздел это информация обо мне. Там моя дата рождения, эссе мое. Второй раздел – это портфолио работ, мои педагогические пробы. Третий раздел – мои достижения. И четвертый раздел рефлексивный, где я оцениваю свою деятельность за все эти два года обучения в педагогическом классе», – объяснила абитуриентка Карина Саркисян.