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Приемная кампания в вузы началась в Беларуси
20.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В вузах Беларуси стартовала приемная кампания. Чуть больше недели университеты будут принимать документы от абитуриентов на бюджетные и платные формы обучения. Обо всех нововведениях узнала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
С первых дней приемной кампании списки кандидатов на бюджетные места заполняют очень быстро. Самые активные абитуриенты – будущие медики и учителя. Педагогические вузы принимают документы с опережением средней цифры по республике.
Приемная комиссия белорусского педуниверситета работает без перерыва. С утра до вечера сюда несут сертификаты экзаменов и аттестаты. У некоторых абитуриентов документов больше. Это выпускники педагогических классов. Поступать они могут без экзаменов, но с условиями: балл по профильному предмету не ниже восьми, рекомендация, собеседование и портфолио.
«Я по договору иду на платной основе, поэтому мне не обязательно сдавать централизованное тестирование у вас или ЕГЭ. Просто получается я прохожу собеседование на знание русского языка и плачу деньги, и все, поступаю!»- поделилась абитуриентка из России Альбина Тартикулиева.
В этом году в вузе нововведение – некоторые специальности объединили. Теперь, как и врачи, учителя будут выбирать профиль в середине обучения.
В большинство вузов документы нужно успеть подать до 25 июля. На пару дней дольше приемная кампания продлится в Военной академии и Институте пограничной службы. В министерстве образования планируют, что в этом году больше 52 тысяч абитуриентов станут студентами, половина из них будет учиться на бюджете.
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С первых дней приемной кампании списки кандидатов на бюджетные места заполняют очень быстро.
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