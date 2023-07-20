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Приемная кампания в вузы началась в Беларуси

20.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Приемная кампания в вузы началась в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В вузах Беларуси стартовала приемная кампания. Чуть больше недели университеты будут принимать документы от абитуриентов на бюджетные и платные формы обучения. Обо всех нововведениях узнала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

С первых дней приемной кампании списки кандидатов на бюджетные места заполняют очень быстро. Самые активные абитуриенты – будущие медики и учителя. Педагогические вузы принимают документы с опережением средней цифры по республике.

Приемная комиссия белорусского педуниверситета работает без перерыва. С утра до вечера сюда несут сертификаты экзаменов и аттестаты. У некоторых абитуриентов документов больше. Это выпускники педагогических классов. Поступать они могут без экзаменов, но с условиями: балл по профильному предмету не ниже восьми, рекомендация, собеседование и портфолио.

«Портфолио работ имеет четыре раздела. Первый раздел это информация обо мне. Там моя дата рождения, эссе мое. Второй раздел – это портфолио работ, мои педагогические пробы. Третий раздел – мои достижения. И четвертый раздел рефлексивный, где я оцениваю свою деятельность за все эти два года обучения в педагогическом классе», – объяснила абитуриентка Карина Саркисян.

Активно поступают иностранцы. Педагогический вуз – в тройке лидеров по экспорту образовательных услуг. Около 20 процентов студентов приезжают из России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Китая. Схема приемной кампании не сложнее чем для белорусов.

«Я по договору иду на платной основе, поэтому мне не обязательно сдавать централизованное тестирование у вас или ЕГЭ. Просто получается я прохожу собеседование на знание русского языка и плачу деньги, и все, поступаю!»- поделилась абитуриентка из России Альбина Тартикулиева.

В этом году в вузе нововведение – некоторые специальности объединили. Теперь, как и врачи, учителя будут выбирать профиль в середине обучения.

«На специальности инклюзивного специального образования раньше было четыре специальности, сейчас одна – укрупненная. Мы набираем абитуриентов, которые в течение первых двух лет будут заниматься по общим учебным планам, затем за счет специализаций будут осуществлять более узкую подготовку по соответствующим направлениям», – пояснил ректор Белорусского государственного педуниверситета имени Максима Танка Александр Жук.

В большинство вузов документы нужно успеть подать до 25 июля. На пару дней дольше приемная кампания продлится в Военной академии и Институте пограничной службы. В министерстве образования планируют, что в этом году больше 52 тысяч абитуриентов станут студентами, половина из них будет учиться на бюджете.

Приемная кампания на целевое обучение в Беларуси уже завершилась. В вузы зачислили три тысячи четыреста студентов.



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