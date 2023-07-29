ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко поставил задачи перед новыми министрами и главами предприятий

29.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко поставил задачи перед новыми министрами и главами предприятий
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Министерство ЖКХ должно стать более заметным, а Минтрансу необходимо решить вопросы логистики. Такие задачи поставил президент Беларуси перед новыми руководителями ведомств. Александр Лукашенко провел ряд кадровых назначений, сообщает корреспондент «МИР 24 Полина Срибненко.

Эти кадровые решения президент назвал необычными. Во главе двух министерств – бывшие первые заместители. При этом стандартная практика – назначать людей «со стороны», со свежим взглядом. От министра ЖКХ Геннадия Трубило Александр Лукашенко требует быть заметнее и полезнее людям.

«Чтобы это министерство, наконец, доказало, что ему быть. Что Министерство жилищно-коммунального хозяйства в стране нужно. Мне постоянно вносились предложения о ликвидации этого министерства или включении в какое-то другое министерство, потому что якобы функции пересекаются», – сказал президент.

В качестве министра транспорта и коммуникаций Лукашенко желает видеть не только умелого руководителя, но и талантливого переговорщика. Акцент – на вопросы логистики в условиях санкций. Маршруты уже определены, перевалка белорусских грузов происходит через российские порты. Задача для Алексея Ляхновича – найти оптимальные тарифы на эти перевозки.

«Надо договариваться. Потому что логистика усложнилась, тарифы на наши товары – это вопрос серьезный. Нам желательно, чтобы эти тарифы были поменьше, чтобы предприятия из-за логистики не легли и в убыток не ушли. Также подвижной состав, очень много вопросов с перевозками людей», – отметил Лукашенко.

Тема логистики актуальна для белорусских нефтепродуктов. Новополоцкий завод по переработке нефти закончил модернизацию. Готов выпускать новые товары и искать новые рынки. Теперь это зона ответственности гендиректора Олега Жебина.

«Будем рассматривать производство и подбор технологий, которые позволят повысить эффективность работы и в целом обеспечить внутренние и внешние потребности, то есть выпускать ликвидную продукцию, востребованную на внутреннем и внешнем рынках», – заявил генеральный директор нефтеперерабатывающего предприятия Олег Жебин.

Как страны ЕАЭС обеспечивают продовольственную безопасность?

По итогам кадровых назначений бывший глава Минсельхозпрода теперь курирует Витебскую область как инспектор и помощник президента. Регион северный, с низкой урожайностью, отстает и по экономическим показателям. Задача Игоря Брыло – оценить работу местных управленцев.

«Если ты это воспринимаешь как ссылку – это твои проблемы. Тебе нужно пройти этот этап. Если ты там возьмешься крепко, то и результат будет. Теперь надо заземляться, если ты думаешь дальше работать. Поэтому надо впрягаться и показывать результат», – сказал президент.

Новые руководители назначены еще на нескольких ключевых предприятиях по переработке льна, производству электромеханики и химической продукции, а также на «Беларусьфильме».

Президент дал согласие на назначение Елены Богдан заместителем государственного секретаря – членом Постоянного комитета Союзного государства. Ранее она возглавляла Комитет по здравоохранению Мингорисполкома.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ПОЛИТИКИ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси призвал руководителей выпускать востребованную продукцию, решить вопросы логистики и быть полезными людям.
 
Новости дня
Новости разные
 
Автопробег «Дороги славы – наша история» объединил города Союзного государства
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.07.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика