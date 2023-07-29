Лукашенко поставил задачи перед новыми министрами и главами предприятий

В качестве министра транспорта и коммуникаций Лукашенко желает видеть не только умелого руководителя, но и талантливого переговорщика. Акцент – на вопросы логистики в условиях санкций. Маршруты уже определены, перевалка белорусских грузов происходит через российские порты. Задача для Алексея Ляхновича – найти оптимальные тарифы на эти перевозки.

«Надо договариваться. Потому что логистика усложнилась, тарифы на наши товары – это вопрос серьезный. Нам желательно, чтобы эти тарифы были поменьше, чтобы предприятия из-за логистики не легли и в убыток не ушли. Также подвижной состав, очень много вопросов с перевозками людей», – отметил Лукашенко.

Тема логистики актуальна для белорусских нефтепродуктов. Новополоцкий завод по переработке нефти закончил модернизацию. Готов выпускать новые товары и искать новые рынки. Теперь это зона ответственности гендиректора Олега Жебина.

«Будем рассматривать производство и подбор технологий, которые позволят повысить эффективность работы и в целом обеспечить внутренние и внешние потребности, то есть выпускать ликвидную продукцию, востребованную на внутреннем и внешнем рынках», – заявил генеральный директор нефтеперерабатывающего предприятия Олег Жебин.

Как страны ЕАЭС обеспечивают продовольственную безопасность?

