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Лукашенко поставил задачи перед новыми министрами и главами предприятий
29.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Министерство ЖКХ должно стать более заметным, а Минтрансу необходимо решить вопросы логистики. Такие задачи поставил президент Беларуси перед новыми руководителями ведомств. Александр Лукашенко провел
Эти кадровые решения президент назвал необычными. Во главе двух министерств – бывшие первые заместители. При этом стандартная практика – назначать людей «со стороны», со свежим взглядом. От министра ЖКХ Геннадия Трубило Александр Лукашенко требует быть заметнее и полезнее людям.
В качестве министра транспорта и коммуникаций Лукашенко желает видеть не только умелого руководителя, но и талантливого переговорщика. Акцент – на вопросы логистики в условиях санкций. Маршруты уже определены, перевалка белорусских грузов происходит через российские порты. Задача для Алексея Ляхновича – найти оптимальные тарифы на эти перевозки.
«Надо договариваться. Потому что логистика усложнилась, тарифы на наши товары – это вопрос серьезный. Нам желательно, чтобы эти тарифы были поменьше, чтобы предприятия из-за логистики не легли и в убыток не ушли. Также подвижной состав, очень много вопросов с перевозками людей», – отметил Лукашенко.
Тема логистики актуальна для белорусских нефтепродуктов. Новополоцкий завод по переработке нефти закончил модернизацию. Готов выпускать новые товары и искать новые рынки. Теперь это зона ответственности гендиректора Олега Жебина.
По итогам кадровых назначений бывший глава Минсельхозпрода теперь курирует Витебскую область как инспектор и помощник президента. Регион северный, с низкой урожайностью, отстает и по экономическим показателям. Задача Игоря Брыло – оценить работу местных управленцев.
«Если ты это воспринимаешь как ссылку – это твои проблемы. Тебе нужно пройти этот этап. Если ты там возьмешься крепко, то и результат будет. Теперь надо заземляться, если ты думаешь дальше работать. Поэтому надо впрягаться и показывать результат», – сказал президент.
Новые руководители назначены еще на нескольких ключевых предприятиях по переработке льна, производству электромеханики и химической продукции, а также на «Беларусьфильме».
Президент дал согласие на назначение Елены Богдан заместителем государственного секретаря – членом Постоянного комитета Союзного государства. Ранее она возглавляла Комитет по здравоохранению Мингорисполкома.
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Президент Беларуси призвал руководителей выпускать востребованную продукцию, решить вопросы логистики и быть полезными людям.
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