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Белорусские студенты отправились на стажировку на космодром «Восточный»
29.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
Стажировку на российском космодроме «Восточный» пройдут белорусские студенты. На масштабную стройку отправился отряд «Эврика», передает телеканал «МИР 24».
На Дальний Восток России проводили 15 студентов Полоцкого университета. Все они – будущие инженеры, строители, архитекторы и программисты. А вот на объектах космодрома этим студотрядовцам
Возможность побывать на одном из важнейших стратегических объектов России у студентов
Первый раз на «Восточном» белорусская молодежь стажировалась прошлым летом.
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На масштабную стройку отправился отряд «Эврика».
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