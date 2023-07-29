Белорусские студенты отправились на стажировку на космодром «Восточный»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

Стажировку на российском космодроме «Восточный» пройдут белорусские студенты. На масштабную стройку отправился отряд «Эврика», передает телеканал «МИР 24».

На Дальний Восток России проводили 15 студентов Полоцкого университета. Все они – будущие инженеры, строители, архитекторы и программисты. А вот на объектах космодрома этим студотрядовцам предстоит трудиться обычными рабочими.