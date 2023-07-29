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Белорусские студенты отправились на стажировку на космодром «Восточный»

29.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские студенты отправились на стажировку на космодром «Восточный»
 МТРК «Мир»

Стажировку на российском космодроме «Восточный» пройдут белорусские студенты. На масштабную стройку отправился отряд «Эврика», передает телеканал «МИР 24».

На Дальний Восток России проводили 15 студентов Полоцкого университета. Все они – будущие инженеры, строители, архитекторы и программисты. А вот на объектах космодрома этим студотрядовцам предстоит трудиться обычными рабочими.

«Проекты с Российской Федерацией разнообразны. У нас, если уже говорить не только о студотрядовском движении, достаточно много прямых договоров и соглашений между учреждениями высшего образования в научной сфере, молодежного туризма. То есть абсолютно разносторонние направления взаимодействия между молодежью двух стран», – отметил заместитель министра образования Беларуси Александр Кадлубай.

Возможность побывать на одном из важнейших стратегических объектов России у студентов появилась после договоренностей Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Первый раз на «Восточном» белорусская молодежь стажировалась прошлым летом.



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На масштабную стройку отправился отряд «Эврика».
 
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