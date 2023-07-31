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«Минский триатлон – 2023» собрал любителей и профессионалов из восьми стран
31.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске прошли
Велосипеды уже на месте. Многие едут на своих. Желающим транспорт для триатлона выдавали бесплатно. Самый длительный заезд – 90 километров.
На каждом участнике электронный чип. Так судьи контролируют маршрут и определяют нарушения. Срезать дистанцию не получится. Пока участники велозаезда изучали окрестности столицы, в центре Минска провели другие забеги. Женский и детский. Иерофею – 8. Попал на старт с участниками постарше. Но и там стал вторым.
Китайские спортсмены на минском триатлоне впервые. Вместе с ними среди участников представители Беларуси, России, Азербайджана, США, Казахстана, Германии и Польши. Эстафетные команды финишируют первыми.
«Немножко, конечно, с горочками. Не сравнить, что бег по асфальту: горки, плитка. Немного некомфортно. А так, в целом, неплохо», – делится участник эстафетной гонки Ян Дедович.
«Бывают и спуски, и ветер в спину. Сложно говорить, что было тяжелое. Тут вся дистанция не легкая», – сказал участник эстафетной гонки Игорь Горбунов.
«Силы распределяли за счет опыта и самосохранения. Здесь не было борьбы с кем-то. Просто нужно было ровно сделать дистанцию», – отметил победитель на дистанции триатлон (Беларусь) Александр Василевич.
«Я три года его пытаюсь догнать, все не получается», – говорит участник на дистанции триатлон (Россия) Кирилл Кравченко.
Александр Василевич и Кирилл Кравченко – главные конкуренты личной гонки соревнований.
«С тренером готовились еще с сентября. Бежать везде, участвовать, успевать восстанавливаться», – сказал Кирилл Кравченко.
Каждый еще до участия получил стартовый пакет. В нем уже были подарки: плавательная шапочка, рюкзак и майка. А вот после дистанции – медаль. Уставших, но счастливых участников накормили и сделали восстановительный массаж.
Соревнования прошли в шестой раз. На старт вышли участники от 3 до 88 лет.
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Соревнования прошли в шестой раз. На старт вышли участники от 3 до 88 лет. Каждый еще до участия получил стартовый пакет.
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