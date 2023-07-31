«Минский триатлон – 2023» собрал любителей и профессионалов из восьми стран

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске прошли соревнования по триатлону . Они собрали более полутора тысяч участников. Среди них любители и профессионалы из восьми стран. За заплывом, заездом и забегом наблюдала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Велосипеды уже на месте. Многие едут на своих. Желающим транспорт для триатлона выдавали бесплатно. Самый длительный заезд – 90 километров.

На каждом участнике электронный чип. Так судьи контролируют маршрут и определяют нарушения. Срезать дистанцию не получится. Пока участники велозаезда изучали окрестности столицы, в центре Минска провели другие забеги. Женский и детский. Иерофею – 8. Попал на старт с участниками постарше. Но и там стал вторым.

«Я очень много бегал, два года занимался легкой атлетикой. Мне очень нравилось. Поэтому я участвую во многих соревнованиях. У меня много медалей», – сказал участник забега Иерофей Тимошенко.

Китайские спортсмены на минском триатлоне впервые. Вместе с ними среди участников представители Беларуси, России, Азербайджана, США, Казахстана, Германии и Польши. Эстафетные команды финишируют первыми.

«Немножко, конечно, с горочками. Не сравнить, что бег по асфальту: горки, плитка. Немного некомфортно. А так, в целом, неплохо», – делится участник эстафетной гонки Ян Дедович.

«Бывают и спуски, и ветер в спину. Сложно говорить, что было тяжелое. Тут вся дистанция не легкая», – сказал участник эстафетной гонки Игорь Горбунов.