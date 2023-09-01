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А1 открывает своим клиентам доступ к созданию виртуальных частных облаков с запуском Cloud Flex

01.09.2023 09:43 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

А1 открывает своим клиентам доступ к созданию виртуальных частных облаков с запуском Cloud Flex

Новое решение компании представляет собой программную платформу для создания и управления виртуальными частными облаками с удобной и гибкой моделью использования.

Услуга Cloud Flex позволяет быстро организовать доступ к информационным ресурсам предприятия по облачной модели, а также создавать любые объекты виртуальной инфраструктуры: от программно-определяемых сетей до виртуальных серверов. Данное решение может быть особо интересно компаниям, которые задумываются об использовании облачных вычислений и хотят оценить их перспективность в максимально безопасном режиме и с минимальными затратами.

Для начала работы с Cloud Flex пользователь получает набор регистрационных данных: имя, пароль и URL доступа к порталу управления инфраструктурой. С этого момента он может создавать и настраивать необходимые виртуальные ресурсы. При этом услуга предоставляется по модели PAYG (Pay as you go – оплата по мере потребления): пользователь платит только за фактически используемые вычислительные мощности.
В стоимость услуги включена работа с протоколом IPv6 и многие полезные решения для безопасности: защита от DDoS-атак от ведущего производителя, межсетевой экран для фильтрации трафика WAF (Web Application Firewall). При необходимости (например, для создания веб- или игрового сервера, к которому смогут подключаться другие пользователи) клиент сможет получить выделенный публичный IP-адрес с возможностью переадресации внешних запросов на нужный порт (DNAT).

Помимо этого, в услугу Cloud Flex входят бесплатный обмен трафиком между своими серверами внутри изолированной частной сети и внешний трафик.

Быстродействие сервиса обеспечивают SSD-диски, использованные в серверной инфраструктуре Cloud Flex. Физическая инфраструктура услуги размещена в дата-центре А1 класса TIER III, который является одним из крупнейших ЦОД на территории Республики Беларусь и отвечает самым высоким требованиям безопасности с уровнем доступности сервисов 99,982%.

Более подробно ознакомиться с возможностями Cloud Flex и условиями его предоставления можно по ссылке.

 
 
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