«Олимпийский урок» в Беларуси посетили будущие женщины-космонавты

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Национальном олимпийском комитете Беларуси провели «Олимпийский урок» для школьников. На встречу пригласили будущих женщин-космонавтов. Вместе они отвечали на вопросы викторины, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Марина Василевская пришла на «Олимпийский урок» в редкий выходной. Свободного времени у нее почти нет. Перед полетом в космос девушка ежедневно занимается спортом, сдает нормативы. Большие нагрузки ей не в новинку.

«Я 15 лет профессионально занималась бальными танцами, плавала, занималась теннисом, бадминтоном. Поэтому со спортом я на «ты». Сказала бы, что тяжеловато, потому что по нормативам нет различия, девушка либо мужчина, нормативы одни», – отметила кандидат на полет в космос Марина Василевская.

Анастасия Ленкова – еще одна из претенденток на космическое путешествие. Включена в дублирующий экипаж. По профессии она детский врач-хирург. Начала готовиться к полету лишь месяц назад.

«Подготовка проходит очень интересно, напряженно, серьезно. На данном этапе в первую очередь нас, конечно, познакомили с конструкцией и компоновкой корабля и российского сегмента МКС. Изучаем, что там из чего состоит, какая есть аппаратура», – рассказала кандидат на полет в космос Анастасия Ленкова.