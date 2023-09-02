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«Олимпийский урок» в Беларуси посетили будущие женщины-космонавты

02.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Олимпийский урок» в Беларуси посетили будущие женщины-космонавты
 Фото: МТРК «Мир»

В Национальном олимпийском комитете Беларуси провели «Олимпийский урок» для школьников. На встречу пригласили будущих женщин-космонавтов. Вместе они отвечали на вопросы викторины, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Марина Василевская пришла на «Олимпийский урок» в редкий выходной. Свободного времени у нее почти нет. Перед полетом в космос девушка ежедневно занимается спортом, сдает нормативы. Большие нагрузки ей не в новинку.

«Я 15 лет профессионально занималась бальными танцами, плавала, занималась теннисом, бадминтоном. Поэтому со спортом я на «ты». Сказала бы, что тяжеловато, потому что по нормативам нет различия, девушка либо мужчина, нормативы одни», – отметила кандидат на полет в космос Марина Василевская.

Анастасия Ленкова – еще одна из претенденток на космическое путешествие. Включена в дублирующий экипаж. По профессии она детский врач-хирург. Начала готовиться к полету лишь месяц назад.

«Подготовка проходит очень интересно, напряженно, серьезно. На данном этапе в первую очередь нас, конечно, познакомили с конструкцией и компоновкой корабля и российского сегмента МКС. Изучаем, что там из чего состоит, какая есть аппаратура», – рассказала кандидат на полет в космос Анастасия Ленкова.

Будущие женщины-космонавты вместе со школьниками ответили на десятки вопросов спортивной викторины. Когда прошли первые Олимпийские игры? Какой белорусский спортсмен принес в копилку страны больше всего медалей? Участники показали хорошие знания.

«Готовилась, читала разные информационные ресурсы на эту тему. Я в принципе очень активно занимаюсь спортом в школе. Мне было приятно, что космонавты пришли на встречу с молодежью, было очень почетно видеть их здесь», – сказала участница «Олимпийского урока» Дарья Кадушкина.

После урока почетным гостям вручили флаг с символикой страны. Недавно олимпийский чемпион Александр Богданович водрузил его на высшей точке Европы – горе Эльбрус. Теперь флаг покорит и космос.



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Марина Василевская и Анастасия Ленкова вместе со школьниками ответили на десятки вопросов спортивной викторины.
 
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