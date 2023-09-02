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«Олимпийский урок» в Беларуси посетили будущие женщины-космонавты
02.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Национальном олимпийском комитете Беларуси провели «Олимпийский урок» для школьников. На встречу пригласили будущих женщин-космонавтов. Вместе они отвечали на вопросы викторины, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Марина Василевская пришла на «Олимпийский урок» в редкий выходной. Свободного времени у нее почти нет. Перед полетом в космос девушка ежедневно занимается спортом, сдает нормативы. Большие нагрузки ей не в новинку.
Анастасия Ленкова – еще одна из претенденток на космическое путешествие. Включена в дублирующий экипаж. По профессии она детский врач-хирург. Начала готовиться к полету лишь месяц назад.
«Готовилась, читала разные информационные ресурсы на эту тему. Я в принципе очень активно занимаюсь спортом в школе. Мне было приятно, что космонавты пришли на встречу с молодежью, было очень почетно видеть их здесь», – сказала участница «Олимпийского урока» Дарья Кадушкина.
После урока почетным гостям вручили флаг с символикой страны. Недавно олимпийский чемпион Александр Богданович водрузил его на высшей точке Европы – горе Эльбрус. Теперь флаг покорит и космос.
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Марина Василевская и Анастасия Ленкова вместе со школьниками ответили на десятки вопросов спортивной викторины.
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