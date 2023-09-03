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«МИРовой» концерт в Минске: артисты, показ мод и подарки для школьников
03.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске: артисты, показ мод и подарки для школьников" height="100%" width="670">
Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» устроила большой концерт в Минске. На празднике находится и корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Площадку возле храма знаний – Национальной библиотеки Беларуси – выбрали неслучайно. Концерт – подарок школьникам и их родителям к началу нового учебного года. На сцене модный показ школьной одежды, коллекции от белорусских дизайнеров. Но повод для праздника не один. Еще это 30-летие телеканала и радиостанции «МИР», а также 10-летие Первого евразийского информационного телеканала «МИР 24».
Сюрприз для гостей подготовил и Белорусский союз женщин. Здесь – финал акции «Соберем портфель вместе». Организация дарит школьные наборы многодетным семьям, детям из детских домов.
На праздничной площадке заработала и импровизированная студия радио «МИР». Журналисты показали закулисье профессии – взяли интервью у популярных артистов. Любопытство взяло верх и над зрителями. Они тоже задавали вопросы.
Заработали здесь и развлекательные площадки. Например, «МИРовая» фотозона. А за видео в формате 360 градусов выстроилась очередь. Музыка уже звучит в режиме нон стоп. Гостей развлекает диджей. Затем на сцену выйдут популярные блогеры и пообщаются со зрителями в режиме офлайн.
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Поводов сразу несколько – начало нового учебного года и 30-летие телеканала и радиостанции «МИР», а также 10-летие Первого евразийского информационного телеканала...
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