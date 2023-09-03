«МИРовой» концерт в Минске: артисты, показ мод и подарки для школьников

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минске : артисты, показ мод и подарки для школьников" height="100%" width="670">

Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» устроила большой концерт в Минске. На празднике находится и корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Площадку возле храма знаний – Национальной библиотеки Беларуси – выбрали неслучайно. Концерт – подарок школьникам и их родителям к началу нового учебного года. На сцене модный показ школьной одежды, коллекции от белорусских дизайнеров. Но повод для праздника не один. Еще это 30-летие телеканала и радиостанции «МИР», а также 10-летие Первого евразийского информационного телеканала «МИР 24».

Сюрприз для гостей подготовил и Белорусский союз женщин. Здесь – финал акции «Соберем портфель вместе». Организация дарит школьные наборы многодетным семьям, детям из детских домов.

«Приедут многодетные семьи из всех областей. Это семьи, у которых самое большое количество детей, идущих в школу. От лица «Мира» и Белорусского союза женщин мы этим семьям вручим рюкзаки со школьными принадлежностями и еще подарки, которые обязательно пригодятся не только деткам, но и их родителям», – сказала директор представительства телерадиокомпании «Мир» в Беларуси Ольга Шпилевская.

На праздничной площадке заработала и импровизированная студия радио «МИР». Журналисты показали закулисье профессии – взяли интервью у популярных артистов. Любопытство взяло верх и над зрителями. Они тоже задавали вопросы.

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